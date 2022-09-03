Perez: "Spin atmasam üçüncülük mümkündü"
Red Bull pilotu, muhtemel üçüncülüğü attığı spin yüzünden kaybettiğini söylüyor.
Red Bull pilotu Q3'teki son turunda 13. virajda spin attı. O ana kadar yumuşak lastiklerle bir zaman turu atmıştı ve kaydettiği 1:11.077'lik derece ona beşinci sırayı getirdi.
Seansın ardından konuşan Perez, "Çok yazık oldu, iyi bir tur geliyordum. Gaza basarken biraz fazla agresif davrandım ve sonra çakıla dokundum, maalesef temasın ardından arka tarafı kaybettim."
"Önceki zamanıma göre 0.3 saniye daha iyi bir turla geliyordum. Sanırım 0.100-0.150 saniye daha bulabilirdim ve bu da beni dördüncü hatta belki de üçüncü sıraya taşırdı."
"Fakat içerisinde bulunduğumuz durum bu."
Sergio Perez, Red Bull Racing RB18
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
"Umarım yarın güçlü bir başlangıç yapabilir, liderlerle kalabilir ve ön bölümdeki mücadelenin içerisinde olabilirim." dedi.
Perez, hafta sonunun genel anlamda kendileri için zor geçtiğine dikkat çekiyor.
"Hafta sonu şimdiye kadar kolay değildi. Başından beri arayı kapatmak için çaba gösterdik. Belçika'ya kıyasla kesinlikle daha zor bir hafta sonu oluyor. Bu yüzden yarından en iyi şekilde faydalandığımızdan emin olmak adına her şeyimizi vereceğiz."
"Mercedes burada çok güçlü görünüyor. Hem sıralama hem de yarış temposunda kuvvetliler, bu yüzden yarın kesinlikle mücadelede olacaklar."
Neden burada daha fazla zorlandıkları sorusuna Perez, "Bence pist düzeniyle alakalı. Burada farklı bir karakteristik ve sıcaklık var. Tüm bunlar Belçika kadar lehimize değil."
"Yine de gece boyunca iyi bir ilerleme kaydettik ve bunun yarışta bize yardımcı olacağını düşünüyorum."
"Yarışı düşünerek bazı iyi çalışmalar yaptık; Umarım yarışta daha güçlü olabiliriz." dedi.
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