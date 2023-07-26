Perez: "Spa'da mümkün olan en iyi sonucu istiyorum"
Red Bull pilotu Sergio Perez, Spa'da gerçekleştirilecek yarış için hedefini mümkün olan en iyi sonucu almak olarak belirledi.
Beş yarış boyunca Q3'e giremeyen Sergio Perez, bu seriye Macaristan'da son verirken, pazar günü üçüncü olmayı başardı.
Meksikalı sürücü şu anda şampiyonayı ikinci götürüyor fakat puan farkı göz önüne alındığında şampiyonluğu mucizelere kalmış durumda.
Belçika GP öncesi konuşan Perez, takımın Macaristan'da elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Spa için hedefini açıkladı.
Perez şöyle dedi: "Takımın Macaristan'da kazanması harikaydı. Arka arkaya 12 yarış zaferini içeren bu tarihi başarının bir parçası olmak inanılmaz."
"Takımın ve tüm bu ortak başarılarımızın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Geçen hafta sonu herkes inanılmaz bir iş çıkardı, maksimum efor sarf etti ve çabalarının karşılığını aldı."
"Şimdi Belçika GP var. Hafta sonunun başından itibaren iyi olmamız ve iyi bir tempo yakalamamız gerekiyor."
"Hava durumu işleri zorlaştırabilir ama Spa'da durum hep böyledir. Ayrıca sprint formatı daha az antrenman yapılacağı anlamına geliyor. Bu yüzden dikkatli olmak lazım."
"Her zamanki gibi elimden geldiğince zorlamaya devam edeceğim ve mümkün olan en iyi sonucu almaya çalışacağım."
Sergio Perez, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Racing
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