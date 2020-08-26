Perez, Spa'da "iyi puanlar" almayı hedefliyor

Racing Point bu yıl iyi performans gösteren takımların başında geliyor ve şimdiye kadar podyum alamasa bile Mercedes ve Red Bull'dan sonraki en hızlı takım konumunda.

İngiliz ekibin verimli şasisi ve güçlü motoruyla Belçika'da bir kez daha önde olması ve hatta podyumu zorlaması bekleniyor.

İspanya'da, iki yarış aradan sonra dönen ve iyi puanlar kazanan Sergio Perez, Spa'da iyi puanlar alabileceklerine inanıyor.

"Takım, hızımı yeniden kazanmama yardımcı olma konusunda harika bir iş çıkardı, ancak artık Barcelona'daki yarış geride kaldı ve Belçika hafta sonu için çok daha hazırlıklıyım."

"Geçen sefer sadece sıralama turlarında değil, yarışta da iyi bir performans göstermeyi başardık ve seçilen stratejiyi başarılı şekilde uyguladık ve iyi bir sonuç elde ettik. Bunu, hedefimizin daha fazla puan kazanmak olduğu Spa'da tekrar ettirmeye çalışacağız."

"Belçika'da aldığım sonuçlarla gurur duyuyorum. Orada birkaç kez ilk beşte bitirdim. Spa, bu yüzden iyi performans göstermeyi başardığım pistlerden biri."

"RP20'yi sürmekten zevk alıyorum ve aracımız farklı tipte pistlerle iyi şekilde baş ediyor. Bu hafta sonu her şeyi bir araya getirebilirsek, yeniden yüksek puanlar için savaşabiliriz."

Lance Stroll ise, "Belçika'ya dönmek her zaman çok eğlenceli ve umarım iyi bir sonuç alabilirim."

"Spa sezonun en önemli yarışlarından bir tanesi, bu yüzden mümkün olan en kısa sürede piste çıkmak istiyorum." dedi.