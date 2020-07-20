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Formula 1 / Son dakika

Perez, sözleşmesinde erken fesih maddesi olduğunu doğruladı!

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Perez, sözleşmesinde erken fesih maddesi olduğunu doğruladı!
Ekleyen:
, Editör
20 Tem 2020 15:56

Racing Point pilotu Sergio Perez, sözleşmesinde mevcut üç yıllık kontratının erkenden feshedilmesine neden olacak bir fesih maddesi olduğunu doğruladı.

Geçtiğimiz haftanın temel konusu Ferrari pilotu Sebastian Vettel'in 2021 için Racing Point ile görüşmesi oldu.

Dört kez dünya şampiyonu, Macaristan GP öncesi yaptığı açıklamada Racing Point'le gayri resmi de olsa görüşme halinde olduğunu kabul etti.

Alman pilotun Silverstone öncesinde Racing Point'le resmi sözleşmeyi imzalayacağına dair iddialar var.

33 yaşındaki Vettel'in başlangıçta Sergio Perez'in yerine geçeceği söyleniyordu fakat sonrasında Lance Stroll'ün yerini alabileceği konuşulmaya başladı.

Movistar+'ya konuşan Perez, takımdan gönderilecek birisi varsa bunun kendisi olduğunu kabul etti.

Perez, "Sanırım birisinin gitmesi gerekiyorsa bunun kim olacağı açık. Ben de bir babayım ve oğlumu dışarı çıkarmak istemem. Ama söyleyebileceğim çok fazla şey yok."

"Etrafta pek çok şey söyleniyor. Benim açımdan hiçbir şey yok, her şey anı durumda. Takımla kontratım var." dedi.

Perez'in Racing Point'le üç yıllık kontratı bulunuyor ve henüz ilk yılını geride bırakmak üzere.

Ancak iddiaya göre Meksikalı pilotun kontratında, Ağustos ayından önce sözleşmesinin fesh edilmesini sağlayacak özel bir madde var.

Perez sözleşmesinde bir madde olduğunu ve bunun performansla ilgisi olmadığını doğruladı.

"Tüm sözleşmelerde daima özel maddeler vardır. Bu daha çok sponsorlukla alakalı. Bu şekilde özel madde devreye girebilir ancak tüm sponsorlarım adına bunun olmaması için çok fazla çalışıyorum. Bu daha çok genel bir konu. Tek bir sponsora bağlı olduğunu söyleyemem."

Luis Ramirez

 
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Editör Kemal Şengül

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