Perez: "Söylentilere ayıracak enerjim yok"

Formula 1 gündeminin ana konularından birisi Sergio Perez'in geleceği gibi görünüyor.

Meksikalı pilotun kontratı 2024 sezonunun ardından sona erecek fakat ortaya koyduğu performansın yeterli olmamasından ötürü koltuğunu kaybedeceği yönünde söylentiler var.

Perez, Brezilya'da perşembe günü şöyle konuştu: "Takımın desteği her zaman çok önemli çünkü bu işte birlikteyiz. Onların desteğine sahip olmak her zaman yardımcı oluyor."

"Bu hafta sonunun zihinsel olarak ne kadar güçlü olduğumu göstermek için harika bir fırsat olduğunu düşünüyorum."

"Bir sporcu olarak bu anları her zaman yaşayabilirsiniz fakat en önemlisi bunların üstesinden nasıl geldiğiniz ve onlardan nasıl kurtulduğunuzdur."

"Kötü bir dönemden geçtiğinizde yarışa odaklanmak istersiniz. Şu anda geleceğim hakkında çok şey söyleniyor fakat buna ayıracak enerjim yok. Sadece pazar günüme odaklanmaya çalışıyorum."

"Hep diyorum; 13 yıldır bu sporun içindeyim ve buradaki herkesin farklı bir gündemi olduğunu biliyorum."

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing

Sezonu ikinci sırada bitirmesi halinde gelecek yıl için her şeyin yoluna girip girmeyeceği sorusuna Perez, "Bu medyadaki bir söylenti."

"Benim bir kontratım var ve bu sezonu nerede bitirirsem bitireyim durum gayet net. Yani dedikodu dedikodudur."

"Ayrıca şampiyonada önde kalabilecek tempoya sahibim. Sadece son birkaç hafta sonu çok şanssızdım."

"Temiz bir hafta sonu geçirmenin ve neler yapabileceğimi göstermemin vakti geldi. Son birkaç haftadaki hızımız, aldığımız sonuçlardan çok daha iyi."

"Gerçekten çok fazla ilerleme kaydettiğimizi hissediyorum. Dolayısıyla bu hafta sonu yeniden formda olmalıyız." cevabını verdi.

Perez, bu hafta sonu iyi bir iş çıkarmak istiyor.

"Meksika'dan sonra, pazartesi öğlene kadar üzgündüm ama sonrasında her şeyi geçmişte bıraktım. Ben bir sporcuyum ve böyle şeylerin olabildiğini biliyorum. Evet duygusalım ama hayal kırıklıklarını geçmişte bırakıp, başımı dik tutarak ilerlemeyi biliyorum."

"Her zaman elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve bununla gurur duyuyorum. Şimdi sezonun son üç yarışını sabırsızlıkla bekliyorum."

"Tüm parçaları bir araya getiremesem de son iki yarışın çok olumlu olduğunu düşünüyorum."

"Çok fazla ilerleme kaydettiğimi düşünüyorum, bu nedenle hafta sonuna dair iyimserim."