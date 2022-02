Perez: "Sorunu çözmek beklediğimizden uzun sürdü"

Red Bull pilotu Perez, testin ikinci gününde RB18'in direksiyonuna geçen isimdi. Fakat sabah seansının bitimine yaklaşık yarım saat kala yolda kaldı.

Takım, yaptığı incelemelerde araçta bir vites kutusu sorunu olduğunu keşfetti ve öğle arasında, bu sorunu çözdüğünü duyurdu.

Fakat Perez, öğleden sonra seansının neredeyse son 1.5 saatine kadar piste geri dönmedi.

Meksikalı sürücü, günü 78 turla tamamladı ve yedinci oldu. Günün ardından verdiği demeçte, "Bugün çok fazla şey öğrendik ve bundan ötürü mutluyum."

"Farklı çözümler test ettik ve analiz için pek çok önemli bilgi topladık."

"Mühendislerle yapılan toplantılar için, mümkün olduğunca ayrıntılı geri bildirimler vermenin önemli olduğunu düşünüyorum."

"Günümüze gelirsek, açıkçası vites kutusu sorununu çözmek beklediğimizden çok daha uzun sürdü fakat problem değil çünkü testlerde böyle şeyler olabiliyor."

"Yarın tekrar direksiyona geçeceğim ve umarım yağmur olmaz." dedi.

The car of Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, is returned to the pits

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images