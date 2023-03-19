Perez: "Sonunda kazandık!"

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Meksikalı pilot, ilk sıradan başladığı yarışın ilk metrelerinde Fernando Alonso'nun gerisine düşse de, sonrasında liderliği geri almayı başardı ve nispeten rahat bir zafer elde etti.

Güvenlik aracı Perez için pek de iyi bir haber olmasa da, sonunda hata yapmadı ve zafere ulaşan isim oldu.

Geçen yıl güvenlik aracı nedeniyle muhtemel bir zaferi kaçıran Perez, yarışın ardından, "Yarış beklediğimizden daha zorlu geçti."

"İlk bölümde gerçekten iyi iş çıkardık, her şeyi kontrol altında götürdük. Fakat sonrasında güvenlik aracı yine burada zaferi bizden almaya çalıştı! Fakat bu sefer olmadı."

"Geçen yıl zafere çok yaklaşmıştım; bu kez başardım. Bence takım harika bir iş çıkardı."

"Yani, yaptıkları iş harikaydı, hafta sonu boyunca çok sıkı çalıştılar. Bu hafta sonu pek çok mekanik sorun yaşadık ve bu çocuklar bunun üstesinden geldiler, bu yüzden onlar için gerçekten mutluyum. Şimdi kutlama zamanı."

"Şampiyonada ikinciyiz, zorlamaya devam edeceğiz. Önemli olan bugün en hızlı araca sahip olmamızdı. Bu yüzden çok memnunum." dedi.

Start sorulduğunda Perez, "Sanırım yapmamız gereken bazı işler var, bizim tarafımızdan prosedürü biraz değiştirdik, bu yüzden gelecekte daha iyi başlangıçlar yapmak için yapmamız gereken bazı işler olduğunu düşünüyorum." dedi.