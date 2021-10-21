Perez, son yarışlarda kaydettiği ilerlemeden memnun

Sergio Perez, tek turda RB16B'den en iyisini çıkarmakta zorlansa bile, yarışta nispeten daha iyi görünüyor.

Monza'da üçüncü sırada finiş gören Perez, aldığı ceza ile podyumu kaybetmiş, Rusya'da podyuma giderken yağmurun yağmasıyla geriye düşmüştü.

Türkiye'deki zorlu şartlarda iyi bir yükseliş gerçekleştiren Meksikalı pilot, üçüncü sırada finiş görerek nihayet podyum hasretine son verdi.

Kaydettiği ilerlemeyi yorumlayan Perez, "Sanırım Türkiye'den önceki son iki yarışta da podyumdaydım. Monza'da podyumdaydım ama ceza yüzünden onu benden aldılar. Rusya'da da öyleydi. Podyumdaydım ama yağmur yağmaya başladı ve son üç turda yanlış yöne gittik."

"Bu yüzden bir bakıma biraz şanssız olduğumuzu düşünüyorum ama iyi bir ilerleme kaydettik. Kalan altı yarışta gerçekten güçlü olabileceğimize ve sezonu zirvede bitirebileceğimize eminim. Bence mücadelede olabilir ve umarım sezonu güzelce bitirebiliriz." dedi.

Christian Horner geçtiğimiz haftalarda Perez ve Valtteri Bottas'ın, şampiyona için kilit isimler olduğunu söylemişti.

Bu mücadelede kendi rolü hakkında konuşan Perez, "Asıl öncelik kendimden en iyi şekilde faydalanmak. Bu da doğrudan takımı ve bir şekilde Max'i etkileyecek."

"Mesela son yarışta, Lewis beni geçip gitseydi, yarışı büyük olasılıkla sonunda yaptığından çok daha farklı olacaktı. Bu, takımlar ve sürücüler şampiyonası için iyi bir şey."

"Bu yüzden kendimden mümkün olan en iyi şekilde faydalanmaya devam etmem gerekiyor. Böylelikle ekibim ve Max da bunun bir parçası olacağı için, bu durumdan etkilenmiş olacaklar." dedi.