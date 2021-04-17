Perez: "Pole pozisyonunu son virajdaki hata nedeniyle kaçırdım"

İlk antrenman seansında Esteban Ocon’la çarpışan Perez, zorlu bir Cuma günün ardından kendini toparladı ve bugünkü sıralama turlarını ikinci sırada bitirdi.

Bu, Perez’in şu ana kadar Formula 1’de aldığı en iyi sıralama sonucu oldu. Meksikalı pilot, takım arkadaşı Verstappen’i de geride bıraktı ve pole pozisyonunu alan Lewis Hamilton’un sadece 0.035 saniye arkasında kaldı.

Ancak Perez, bugün hata yapmasaydı, pole pozisyonunu alabileceğini düşündüğünü belirtti.

Meksikalı pilot, "Bugün pole pozisyonunu ben alabilirdim.’’

"Son virajda bir hata yaptım, fakat her şeyin olumlu göründüğünü düşünüyorum.”

"Sadece geliştirmeye devam etmeliyiz, önemli olan yarın.’’ dedi.

Perez, Cuma günü Ocon’la olan kazasından sonra kendini toparlama şeklinden memnun ve bu hafta sonunun yön değişiminin onu şaşırttığını ekledi.

"Takımı tebrik etmeliyim. Dün bir hata yaptım ve bu yüzden takım tüm gün boyunca çok çalıştı, iyi şekilde toparlandık.’’

"Ancak asıl önemli olan şey, gelişim kaydetmek. Dün bulunduğum konumdan sonra, bugün burada olmayı beklemiyordum. Gelişiyoruz ve ikinci sırada olmak önemli.’’

Perez, Pazar günkü yarışa yumuşak lastiklerle başlayacak ve bu ona, Hamilton’a karşı bir hız avantajı sağlayabilir.

Perez konuyla ilgili şunları ekledi: "Bence yarın her şey olabilir. Lewis ve Max’dan farklı bir strateji uygulayacağız. Bu yüzen, neler yapabileceğimiz görmek ilginç olacak.’’

"En önemlisi puan toplamak ve şu anda önceliğimiz olan şeylerden biri de savaşabilmek.’’

Verstappen, Hamilton’un sadece 0.087 saniye arkasındaydı ancak üçüncü bölümde geçirdiği zorlu final turu, onun pole pozisyonunu almasına mani oldu.

Verstappen, "Üçüncü bölümde, üçüncü virajda biraz pist dışında çıktım. Tur biraz dağınıktı ve harika değildi. Ancak, her seferinde harika olamayabilir.’’

"Nelerin yanlış gittiğine bakacağız, ancak bu kesinlikle en kolay şey değildi. Yine de, üçüncü sıra start için iyi bir pozisyon.’’

"Bence ilginç olacak çünkü iki farklı lastik kullanacak iki aracımız var, bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz.’’

"İşleri Mercedes için zorlaştırmaya çalışacağız.’’ dedi.