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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Perez: "Son turumda şanssızdım"

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Perez: "Son turumda şanssızdım"
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Türkiye GP'de pole pozisyona giderken bir anda üçüncü sıraya gerileyen Sergio Perez, son turda şanssız olduğunu söyledi.

Yağmur altında oldukça zorlu geçen sıralamaların son bölümünde Racing Point pilotları öne çıktılar.

İlk başta Red Bull'dan Max Verstappen ön plana çıksa da ardından önce Perez, sonrasında ise takım arkadaşı Lance Stroll parladılar. 

Stroll son turunda 1:47.765 ile pole pozisyonunu kazanırken Verstappen 0.2 sn arkasında 2. oldu. Bu iki isimden önce ilk sırada bulunan Perez ise son turunda Antonio Giovinazzi nedeniyle turunu bırakmak zorunda kaldı ve 3. sırada seansı noktaladı.

Perez, "Takım için harika bir sonuç. Böyle bir şey beklemiyorduk, bu yüzden çok memnunuz."

"Günün sonunda pistin en iyi durumda olduğu son turumda çok şanssızdım. Giovinazzi önüme denk geldi ve çekilmedi. Bu yüzden turumu kaybettim."

"Takım harika bir hamle yaptı. Seansın başından itibaren oldukça güçlüydük. Bugün pist üstü pozisyonu ve aynı zamanda lastikleri sıcak tutmak önemliydi. İyi pozisyondayız. Kesinlikle 2. olmaktansa 3. olmayı tercih ederdim. Yarın grid pozisyonları büyük fark yaratacak." dedi.

 
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Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Editör Abdullah Çelik

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