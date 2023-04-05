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Perez: "Son turlarda güneş batmakta olduğu için görüş çok kötüydü"

Sergio Perez, Avustralya GP'sinin son turlarının görüş eksikliği nedeniyle çok zorlu geçtiğini söylüyor.

Adam Cooper
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Perez: "Son turlarda güneş batmakta olduğu için görüş çok kötüydü"
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Yarışın 7. ve 54. turlarda iki kez kırmızı bayrakla durdurulması, mücadelenin güneş yavaş yavaş batarken sonlanacağını, bu nedenle de asfaltın epey soğuyacağı anlamına gelmekteydi. 

Soğuk asfalta bir de kimsenin ısıtamadığı yumuşak lastiklerle aşırı zorlaması eklenince yeniden startta doğal olarak büyük temaslar gerçekleşti ve tam 4 pilot yarış dışı kaldı.

Sıkıntı yaşayan bir diğer isim de ilk virajda blokaj yaşayan ve çimlere kadar çıkmasının ardından epey sıra kaybeden Perez oldu.

Neyse ki ilk sektör geçilmeden yeniden kırmızı bayrak çıkmıştı, bu da sıralamaların normale döndürülmesi ve Perez'in de yarışı sıra kaybetmeden beşinci sırada tamamlaması anlamına geliyordu.

Yeniden start hakkında konuşan Perez, "Gasly'den kaçınmak zorundaydım, ancak ilk viraja girerken görüş neredeyse sıfırdı."

"Lastiklerin ısınmaması kesinlikle büyük bir tehlikeydi, ancak hiçbir şey göremiyorduk da! Artık bu koşullarda yarışamayız, bir gün çok daha kötü bir kaza gerçekleşecek."

"Güneş batarken hiçbir şey göremiyoruz. Son 30 turda yarışmıyorduk, hiçbir şey göremediğimiz için sadece birer yolcuyduk."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Kırmızı bayraklar Perez'in stratejisini de etkiledi, nitekim sıralama turlarında yaşadığı bir arızanın ardından yarışa en arkadan başlayan Checo sert lastikle son bölüme kadar giderek avantaj yaratmayı hedefliyordu -ancak herkes bedava lastik değiştirme fırsatı yakaladı.  

Perez, "Eğer daha hızlı sıra kazanmak istiyorsam daha fazla risk almam gerekiyordu, bunun sonucunda ya yarışı bitiremeyecektim, ya da biraz daha yukarıda olacaktım. Bu bir kumar.

"Bence güvenlik aracı bize zarar verdi çünkü sert hamura geçti, dolayısıyla izleyebileceğimiz alternatif bir strateji de kalmadı." 

"Alabileceğimiz maksimum sonuç beşincilikti. Dediğim gibi, daha fazlasını isteseydik çok daha fazla risk almamız gerekirdi.

"Yeniden startlarda gridin ortalarında olmak tam bir karmaşa. Herkes büyük riskler alıyor ve bu risklerden kaçınmak benim için oldukça zordu."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sıralama turlarında yaşanan sorunlara da değinen Perez, "Sıralama turlarının ardından araçta birçok şeyi değiştirdik, motor tarafında, fren dengesinde ve şaside." dedi.

Red Bull takım patronu Christian Horner da takımın sorunları çözdüğünü doğruladı, ancak bu sorunların Perez'in sıralama performansını etkilediğine pek de inanmamış gibiydi. 

Motorsport.com'a konuşan Horner, "Checo'nun aracında yaşadığı sorunlara katkıda bulunmuş olabilecek birkaç bileşeni değiştirdik."

"Sanırım yarışta tekrardan benzer sorunlarla karşılaşmadı, bu da iyi bir haberdi.

"Açıkçası üçüncü antrenman seansı onun için çok zordu, dolayısıyla sıralama turlarına iyi hazırlanamadı ve henüz ilk turunda çok zorladı."   

"Perez'in fren dengesi sorunu kontrol edildi. Sanırım üçüncü antrenman seansında biraz sıkıntı yaşıyordu ancak sıralama turlarında gördüğümüz seviye anormal değildi." 

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