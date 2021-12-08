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Formula 1 / Abu Dabi GP Haberler

Perez: "Son tura kadar pes etmeyeceğiz"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Sergio Perez, şampiyonadaki "karamsar" tabloya rağmen, son yarışın son anına kadar savaşacaklarını belirtti.

Perez: "Son tura kadar pes etmeyeceğiz"

Sezonun son yarışına girerken hem pilotlar hem de takımlar şampiyonasındaki rekabet kaldığı yerden devam ediyor.

Suudi Arabistan'da Sergio Perez'in yarış dışı kalması, Valtteri Bottas'ın ise üçüncü sıraya çıkmasıyla Mercedes, 28 puanlık bir avantaj yakalamış durumda.

Pilotlar şampiyonasında ise Lewis Hamilton kazandığı zafer ve en hızlı tur puanıyla, şampiyonadaki puan farkını kapattı. İngiliz pilot son yarışa Max Verstappen'le eşit puanda gidiyor.

Şampiyonanın kaderi Abu Dhabi'de belli olacak ve genel olarak herkes, mutlu sona Hamilton ve Mercedes'in ulaşacağını düşünüyor.

Fakat Perez, karamsar tabloya rağmen son tura kadar savaşacaklarının altını çizdi.

Perez şöyle dedi: "Cidde'de iyi bir tempo yakaladık ama maalesef bunu yarış içerisinde göstermek mümkün olmadı."

"İlk başta kırmızı bayraklar konusunda şanssızdım ve günün geri kalanı da pek iyi geçmedi. Fakat pes etmiyoruz ve son ana kadar zorlamaya devam edeceğiz."

"Abu Dhabi pisti geçen yıla kıyasla, düzen olarak biraz değişti ve eskisine kıyasla çok daha hızlı hale geldi. Bunun belirli araçların hızlarını nasıl etkileyeceğini göreceğiz. Değişikliği kendim test etmek için Cuma gününü sabırsızlıkla bekliyorum."

Sezon hakkında, "Hem taraftarlar hem de takım için harika bir sezondu. Sınırlara kadar zorladık ve son tura kadar da böyle devam edeceğiz." derken, ilk sezonunu şöyle yorumladı: "Red Bull ile ilk yılım çok hareketliydi! Sonunda takımda kendimi evimdeymiş gibi hissediyorum ve gelecek sezon daha fazlasını yapmak istiyorum."

"2022'ye iyi bir başlangıç ​​yapmak adına ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Umarım takım başarılı bir yıl geçirir."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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