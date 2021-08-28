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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Perez: "Son tura Hamilton'ın arkasında başlamak her şeyi mahvetti"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Sergio Perez, sıralama turlarında geride kalmasının ardından, son tura Lewis Hamilton'ın hemen ardında başladığını ve bunun da kendisini etkilediğini belirtti.

Perez: "Son tura Hamilton'ın arkasında başlamak her şeyi mahvetti"

Red Bull pilotu Sergio Perez, sıralama turlarının ilk bölümünde dördüncü, ikinci bölümünde yedinci ve son bölümünde bir kez daha yedinci en iyi zamanı yaptı.

Takım arkadaşından tam 2.3 saniye daha yavaş kalan Perez, bunun temel sebebinin yanlış strateji olduğunu söyledi.

Meksikalı pilot şöyle konuştu: "Üçüncü bölümde kesinlikle yanlış bir stratejiye sahiptik. Üçüncü turumuza Hamilton'ın bir saniye gerisinde başladık."

"Seansımız açısından bu kötü bir olay oldu çünkü araçta çok daha iyi sonuç için yetecek performans vardı. Birinci ve ikinci bölümde iyi bir hıza sahiptik ve bu yüzden biraz hayal kırıklığı yaşadım. Yine de yarını sabırsızlıkla bekliyorum."

"Bugün özellikle hangi lastiği seçeceğimize karar vermek zordu. Üçüncü bölümde dahi garajdan çıkarken hangi lastiği seçeceğimiz konusunda zorlandık. Bu yüzden bu konu son derece kritikti. Kararı benle yarış mühendisim alıyoruz. Geriye dönüp baktığımızda doğru kararlar veremedik."

Hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadığı sorulduğunda, "Birinci, ikinci ve hatta üçüncü bölümde çok iyi bir hızım vardı. Bu açıdan biraz hayal kırıklığı oldu. Maalesef son turumda Hamilton tarafından engellendim ve bu, temelde tura ondan bir saniye sonra başlamam gerekmesinden kaynaklanıyordu. Sprey yüzünden hiçbir şey göremedim. Bu da bana çok fazla zamana mâl oldu."

"Umarım başlangıçta biraz pozisyon kazanabiliriz ve bence bu şartlarda her şey olabilir. Bugün biraz hayal kırıklığı yaşasam da yarın için iyimserim. Önümüzde uzun bir yarış var." cevabını verdi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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