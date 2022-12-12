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Formula 1 Haberler

Perez: "Son sekiz yarışta sezonum yeniden iyiye gitmeye başladı"

Sergio Perez, sezon ortasında yaşadığı zor zamanların ardından son birkaç yarışta işlerin yeniden rayına oturduğunu düşünüyor.

Altay Gök
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Perez: "Son sekiz yarışta sezonum yeniden iyiye gitmeye başladı"
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Red Bull ile ikinci sezonuna güçlü bir başlangıç yapan Perez, Suudi Arabistan'da kariyerinin ilk pole pozisyonuna, Monako'da ise zafere ulaşarak ilk yedi yarışın ardından Verstappen'in sadece 15 puan gerisinde kalmayı başardı.

Ancak yaz arası öncesi formu düşüşe geçen ve mücadeleden kopan Perez, birçok kez RB18'in gelişim yönü nedeniyle eskisi kadar rahat hissedemediğini belirtti. 

Cuma günü düzenlenen FIA Ödül Töreni'nde konuşan Perez, ilk yarışlarda karşılaştıkları dayanıklılık sorunlarından ve sezon ortasındaki zorlu dönemden bahsetti.

Meksikalı pilot, "Sezon çok zorlu başladı, arka arkaya dayanıklılık sorunları yaşadık."

"Sonrasında ise oldukça rekabetçi ve oldukça tutarlıydık. Bir noktadan sonra Max'in gerisine düşmeme sebep olan birkaç kötü yarış geçirdik, ama yine de bazı iyi puanlar, iyi podyumlar ve birkaç galibiyet almayı başardık."

"Sanırım son sekiz yarışta sezonum tekrardan rayına oturmuştu, bu sayede Charles [Leclerc] ve Ferrari ile yoğun bir mücadele verebildik." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

2024'e kadar Red Bull ile yola devam edecek olan Perez, takıma uyum sağlamaya devam ettiği ikinci yılında "çok daha iyi" hissettiğini itiraf etti ve 2021'de COVID-19 kısıtlamaları hala büyük ölçüde yürürlükteyken takıma katılmanın işleri zorlaştırdığını söyledi.

Perez, "Yeni bir takıma girmek oldukça yoğun bir süreç, özellikle de COVID döneminde takıma katılmak etrafımdaki herkesi tanımamı biraz daha zorlaştırdı."

"Zor oldu ama bence kesinlikle [bu sezon ile arada] çok büyük bir fark vardı, [bu sezon] her şeyin daha iyiye gittiğini hissedebiliyorum."

"Bu sabah tüm mühendislerimle güzel bir kahvaltı yaptık ve birlikte geçirdiğimiz her gün sonraki sezona çok daha hazırlıklı olduğumuzu hissedebiliyoruz."

"Kesinlikle her şey doğru yönde ilerliyor." dedi.

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