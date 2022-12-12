Perez: "Son sekiz yarışta sezonum yeniden iyiye gitmeye başladı"
Sergio Perez, sezon ortasında yaşadığı zor zamanların ardından son birkaç yarışta işlerin yeniden rayına oturduğunu düşünüyor.
Red Bull ile ikinci sezonuna güçlü bir başlangıç yapan Perez, Suudi Arabistan'da kariyerinin ilk pole pozisyonuna, Monako'da ise zafere ulaşarak ilk yedi yarışın ardından Verstappen'in sadece 15 puan gerisinde kalmayı başardı.
Ancak yaz arası öncesi formu düşüşe geçen ve mücadeleden kopan Perez, birçok kez RB18'in gelişim yönü nedeniyle eskisi kadar rahat hissedemediğini belirtti.
Cuma günü düzenlenen FIA Ödül Töreni'nde konuşan Perez, ilk yarışlarda karşılaştıkları dayanıklılık sorunlarından ve sezon ortasındaki zorlu dönemden bahsetti.
Meksikalı pilot, "Sezon çok zorlu başladı, arka arkaya dayanıklılık sorunları yaşadık."
"Sonrasında ise oldukça rekabetçi ve oldukça tutarlıydık. Bir noktadan sonra Max'in gerisine düşmeme sebep olan birkaç kötü yarış geçirdik, ama yine de bazı iyi puanlar, iyi podyumlar ve birkaç galibiyet almayı başardık."
"Sanırım son sekiz yarışta sezonum tekrardan rayına oturmuştu, bu sayede Charles [Leclerc] ve Ferrari ile yoğun bir mücadele verebildik." dedi.
Sergio Perez, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
2024'e kadar Red Bull ile yola devam edecek olan Perez, takıma uyum sağlamaya devam ettiği ikinci yılında "çok daha iyi" hissettiğini itiraf etti ve 2021'de COVID-19 kısıtlamaları hala büyük ölçüde yürürlükteyken takıma katılmanın işleri zorlaştırdığını söyledi.
Perez, "Yeni bir takıma girmek oldukça yoğun bir süreç, özellikle de COVID döneminde takıma katılmak etrafımdaki herkesi tanımamı biraz daha zorlaştırdı."
"Zor oldu ama bence kesinlikle [bu sezon ile arada] çok büyük bir fark vardı, [bu sezon] her şeyin daha iyiye gittiğini hissedebiliyorum."
"Bu sabah tüm mühendislerimle güzel bir kahvaltı yaptık ve birlikte geçirdiğimiz her gün sonraki sezona çok daha hazırlıklı olduğumuzu hissedebiliyoruz."
"Kesinlikle her şey doğru yönde ilerliyor." dedi.
Williams F1 takım patronu Jost Capito görevinden ayrıldı!
Domenicali: "Red Bull'un ceza alması doğru karar"
Son Haberler
F1 takım patronu değişikliklerini tetikleyen şey neydi?
Formula 1, pilot piyasasında şoke edici değişiklikler yaşandığında art arda bombalar patladığını görmeye alışkın bir spor.
Hamilton 2022'nin en şıkları listesinde yer aldı
Lewis Hamilton, Rihanna ve Kraliçe II. Elizabeth ile birlikte gezegendeki en şık 93 kişiden biri olarak seçildi.
Ferrari’deki idari kargaşa, 2023 F1 aracının gelişimine yansımıyor
Ferrari idaresinde kargaşa yaşanıyor olsa da 2023 Formula 1 aracının gelişimi sorunsuz bir şekilde ilerliyor.
Verstappen: "Bu yıl lastiklerde hiçbir sorunumuz yoktu"
Red Bull pilotu Max Verstappen, bu yıl Red Bul olarak lastiklerde hiçbir sorun yaşamadıklarını ve bunun 2022'de büyük bir önem taşıdığını söyledi.