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Formula 1 / Emilia-Romagna GP / Son dakika

Perez: "Son pit stop'un hiçbir anlamı yoktu"

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Perez: "Son pit stop'un hiçbir anlamı yoktu"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Sergio Perez, üçüncü sırada götürdüğü Emilia Romagna GP'sinde, alınan geç kararla beraber pit stop'a girerek üçüncülüğü Daniel Ricciardo'ya hediye etmenin "acı verici" olduğunu söyledi.

Perez, Imola'da yapılan yarışa 11. sıradan başladı ve aldığı iyi starttan sonra orta lastikle iyi bir stint atarak altı aracı pitlerde geçti, böylece pit stop'unun ardından dördüncülüğe yükseldi. 

Üçüncü sırada giden Max Verstappen'in lastik patlatması ve yarış dışı kalmasından hemen önce Racing Point pilotu, Renault pilotu Daniel Ricciardo'nun sekiz saniye önünde yer alıyordu. 

Racing Point, güvenlik aracı altında Perez'i pite sokma kararı aldı, ancak hem Ricciardo hem de Ferrari pilotu Charles Leclerc, pist üstü pozisyonlarını koruyarak pite gelmediler. 

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Bitime altı tur kala yeniden başlayan yarışta Perez, Daniil Kvyat'a geçildi ve son turlarda Leclerc'i geçme fırsatı yakalayamadı, böylece yarışı altıncı sırada tamamladı.

Perez, yarış sonrasında yaptığı açıklamalarda ikinci pit stop'un "hiçbir anlamı olmadığını" söyledi.

"Bilmiyorum, sanırım geri dönüp baktığınızda o anda bunu yapmak mantıklı değildi, çok geç bir zamanda bu değişikliği yaptılar, ancak doğru kararı yarış sonrasında vermek her zaman daha kolaydır."

"Bugün geçiş yapmak oldukça zordu. Takımla konuşmadım. Onların da kendilerine göre nedenleri vardır."

"Çok ama çok acı verici bir gün, çünkü podyum cebimizdeydi. Bunu hazmetmek çok zor. Bence onlar da en az benim kadar üzgünlerdir."

"Biz bir takımız ve beraber kazanır, beraber kaybederiz. Ancak genel olarak bugün alınan karar yanlıştı."

Sergio Perez, Racing Point RP20

Sergio Perez, Racing Point RP20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sergio Perez, Racing Point RP20

Sergio Perez, Racing Point RP20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Perez, Racing Point'in bu yarışta gösterdiği performanstan pek çok artı çıkarması gerektiğini, ancak ana rakibi olan Renault'ya markalar şampiyonasında üçüncülük üzerine olan mücadelelerinde 15 puan vermelerinin hatalı olduğunu söyledi. 

Meksikalı pilot şunlara değindi: "Bu performanstaki eksilerden, oldukça fazla artı çıkartabiliriz. İlk stint gerçekten inanılmazdı, takım iyi bir strateji ortaya koydu ve doğru kararlar aldı. Kendimizi, o podyuma çıkarmak için doğru bir noktaya getirdik."

"Ancak aynı zamanda acı verici bir gün. Bizim şampiyona mücadelemiz için de çok acı verici - açık bir şekilde podyumu Ricciardo'ya verdik."

Racing Point, Carlos Sainz Jr ve Lando Norris ile yedinci ve sekizinci olarak çifte puan sonucu alan McLaren'e ve podyuma çıkan Renault'ya geçilerek, markalar şampiyonasında üçüncülükten beşinciliğe geriledi. 

2020 sezonunun son dört yarışına girilirken üç takım arasında sadece 1 puanlık bir fark var. 

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Emilia-Romagna GP
Pilotlar Sergio Perez
Editör Luke Smith

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