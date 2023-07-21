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Perez: "Son haftalarda RB19'a karşı güven eksikliğim vardı"

Sergio Perez, Red Bull RB19'a karşı olan güven eksikliğinin son haftalarda sürüşünü etkilediğini söylüyor.

Adam Cooper
Ekleyen:
Sergio Perez, Red Bull Racing

Meksikalı pilot bu sezon altı kez Q3'e kalamazken, sadece dört kez ilk ondan başlayabildi. Bu, takım arkadaşı Max Verstappen'in her seferinde pole pozisyonunu kazandığı bir döneme denk geldi.

Perez yarış içerisinde pozisyonların çoğunu geri kazanmış olsa da, sadece bir kez ilk üçe girebildi.

Son zamanlarda ekstrem bir sürüş yapıp yapmadığı sorulduğunda Perez şöyle dedi: "Evet, kesinlikle. Araca tam olarak güvenmediğinizde böyle olur."

"Sanırım Monako'da olanlar beni bir adım geriye götürdü ve araca tam olarak güvenmem biraz zaman aldı."

"Buna bir de değişken koşullardan kaynaklanan dış faktörleri de eklemek gerekiyor. İşte o zaman tutarsızlık ortaya çıkıyor."

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Photo by: Red Bull Content Pool

Perez, sıralama sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla Red Bull'un Milton Keynes fabrikasında vakit geçirdi.

"Hafta boyunca mühendislerle iyi çalışmalar yaptık ve burası için bazı fikirlerimiz var."

"Umarım genel olarak daha rahat hissedebileceğim bir temel oluşturabiliriz. Eğer koşullarda bir değişiklik olursa, o zaman böyle bir farka yol açmayacak."

"Son birkaç yarışta ne zaman koşullar değişse olumsuz etkilendik."

"Yani bizi etkileyen şey bu oldu. Sanırım son beş yarışta sıralama turlarında şartlar zaman zaman değişti. Bu da bizi gerçekten zor durumda bıraktı."

"Şimdi sadece denge yakalamam, iyi yarışlarda nelerin işe yaradığına ya da kötü yarışlarda nelerin işe yaramadığına bakmam ve her hafta sonu ilerleme kaydettiğimizden emin olmak gerekiyor."

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