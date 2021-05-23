Perez: "Son bölüm felaketti"

Meksikalı pilot, sıralama turlarında dokuzuncu en iyi zamanı yaptı ve son bölümde hem trafikte kaldı hem de kırmızı bayrak nedeniyle derecesini geliştiremedi.

Günün ardından konuşan Perez, "Son turumda olanlar tam bir felaketti. Açıkçası ikinci bölümde iyi bir adım atmayı başardık. Fakat pist soğuyordu ve yaklaşımımızı değiştirmemiz gerekiyordu. Bir deneme yaptık ki ön taraf hiç de iyi hissettirmiyordu. Lastiklerim çok soğuktu. Sonra ikinci denememi yapmaya başladım ve trafiğin içine girene kadar iyi bir tur oluyordu. Bundan ötürü gerçekten çok fazla zaman kaybettim."

"Eğer trafik olmasaydı, ikinci bölümdeki derecemi 0.1 veya 0.2 saniye geliştirirdim. Yani 1:10.8 civarı bir şey olurdu. Haliyle altıncı olurduk."

"Doğrusu hafta sonuna iyi başladığımızı düşünüyorum ancak sıralama turlarında yeterince iyi bir ilerleme kaydedemedik. İlk seans iyiydi işler yolunda gitti, ama ne yazık ki üçüncü bölümde yani en önemli olduğu anda ikinci bölümdeki turumdan yarım saniye yavaş kaldım. Geriden başlıyoruz ve burada sıralama turlarının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz."

"Monako'dayız ve burada atak yapabileceğiniz çok fazla alan yok. Bunu yapabilmemizi umuyorum ancak strateji ya da benzeri bir şeyler bunu yapmak çok zor. Neler yapabileceğimizi göreceğiz."

"Doğrusu Max'in hafta sonu boyunca aracında ve ayarlarda bana kıyasla daha fazla ilerleme kaydettiğini düşünüyorum. Bence aracı benden daha iyi anlamayı ve okumayı başardı."

Perez, bekledikleri ilerlemeyi kaydedemediklerini de ekledi.

“Maalesef bugün beklediğimiz ilerlemeyi kaydedemedik. Sıralama turlarında araçtan maksimumu çıkaramadım. Perşembe gününe göre pist koşulları değişti, ayarlamalar yaptık, ancak durum daha da kötüleşti. Söylediğim gibi en hızlı turumda da son iki virajda trafik vardı."

"Bugünkü gibi günler adaptasyonum sürecimin bir parçası sayılabilir. Değişken şartlar nedeniyle lastikleri olması gerektiği kadar ısıtmak mümkün olmadı."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images