Perez: "Sırf takvim büyüsün diye yarış eklenmemeli"

Bu sezon Formula 1 takviminde 24 yarış olması bekleniyordu ancak Emilia Romagna ve Çin Grand Prix'leri çeşitli sebeplerle iptal edildi.

Fakat Formula 1, 2024'te yeniden 24 yarışlık bir takvim hazırladı ve bu kez tüm zamanların rekoru kırılacak gibi görünüyor.

Bu yıl bile takımlar çok zorlandıkları için 2024'te durumun daha da zor olacağı düşünülüyor.

Red Bull'dan Sergio Perez de gelecekte takvimin daha düzenli olması gerektiğini savundu ve "çözüm getirilmesi" çağrısında bulundu.

Perez, "Sezon sonu, sürekli gidiş gelişlerle önceki yıllara göre çok daha yoğun geçti."

"Açıkçası, takvimdeki yarış sayısı sürücüler ve mekanikerler için sınıra çok yakındı."

"Takvimin daha verimli olması gerekiyor, insanlarla ilgilenilmesi gerekiyor. Benim en büyük endişem mekanikerlerim."

"Sırf daha fazla yarış olsun diye takvime daha fazla yarış eklenmesine karşıyım. Burada nitelik nicelikten daha önemlidir." dedi.