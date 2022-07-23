Perez: "Sıralamadan önce şimdiye kadarki en kötü hafta sonumu geçiriyordum"

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Red Bull pilotu, sezonun 12. yarışı olan Fransa GP hafta sonuna beklediği başlangıcı yapamadı ve araçta denge sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Hafta sonu boyunca araçta rahat hissetmediğini belirten Perez, antrenmanların ardından hem tek turda hem de yarış temposunda güçlü görünmüyordu.

Meksikalı pilot cumartesi günkü sıralama turlarında 1:31.335 yaptı ve yarınki yarışa üçüncü sıradan başlayacak.

Perez, seansın ardından iyi toparladıklarını belirtti.

Perez, "İyi bir şekilde toparladık. Açıkçası tüm hafta sonu hiçbir yerde değildim."

"Çok fazla sıkıntı yaşadım ve muhtemelen, sıralamaya kadar şimdiye kadarki en kötü hafta sonumu geçiriyordum."

"Nihayetinde sıralamada iyi bir şekilde toparlamayı başardık."

"Yarın için hedefimiz kesinlikle daha rahat olmak olacak. Toparlamayı ve kırmızıları yenmeye çalışacağız fakat bugün çok güçlülerdi." dedi.