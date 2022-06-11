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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Perez: "Sıralamanın sonunda motorda problem yaşadık"

Sergio Perez, Azerbaycan GP öncesi sıralama turlarının sonunda motorunda problem yaşadığını söyledi.

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Perez: "Sıralamanın sonunda motorda problem yaşadık"
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Red Bull pilotu Perez, Azerbaycan GP öncesi sıralama turlarını ikinci sırada tamamladı.

Meksikalı, ilk bölümde sadece 0.011 saniye farkla ikinci olurken, ikinci bölümü zirvede tamamladı.

Üçüncü bölümde ise Ferrari pilotları ile dereceler çok yakındı ve Perez, son zaman turunda 1:41.641 yaparak Leclerc'in arkasında ikinciliği aldı. Red Bull pilotu böylece Monako'nun ardından bir kez daha Verstappen'i geride bıraktı.

Seansın ardından konuşan Perez şunları söyledi: "İlk turumda son hız gittim ve fazla oldu."

"Birkaç kez duvara çarptım ama neyse ki kurtarmayı başardık ve burada önemli olan da bu."

"Fakat ideal bir sıralama değildi çünkü sonda, motorda bir problem yaşadık, açamadık."

"Bu da burada çok önemliydi ve kaybetmemize neden oldu. Kesinlikle birkaç ondalık kaybettik. Fakat Charles'ın çok iyi bir tur attığını düşünüyorum."

"Yarın önümüzde çok uzun bir yarış var. Sadece orada olduğumuzdan emin olmalıyız. Her an bir hata yapabilirsiniz ve yarış biter."

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