Perez: “Sıralamaların ilk bölümünde elenmeyi sindirmek çok zor”

Perez, sıralama turlarının birinci bölümünde damalı bayrağı gören ilk pilottu ve başta 8. olsa da pistin gelişmesiyle 16. sıraya kadar geriledi ve sıralamaların ilk bölümünde elenmiş oldu.

Bu, Perez ve Red Bull için büyük bir dezavantaj oldu. Zandvoort’un pist düzeninden ötürü pazar günü geçiş yapmak zor olacak ve pole sahibi Max Verstappen, ön tarafta takım arkadaşının desteği olmadan tek başına iki Mercedes ile mücadele etmek zorunda kalacak.

Sıralama turlarının ardından konuşan Perez, sürenin bitiş zamanını, pist gelişimini ve öndeki trafiği yanlış hesapladığını ve bunun son turunun “bir karmaşa” olmasına neden olduğunu söyledi.

Perez, “Turu tamamlamayı başaramadık, sanırım 1.5 saniye ya da bunun gibi bir şeyle kaçırdık.”

“Bu gerçekten çok sinir bozucu çünkü bugün kesinlikle önde olabilecek tempoya sahiptik. Kendim de geliştiğimi hissedebiliyordum, turlarım geliştikçe daha rahat hissediyordum.”

“Yarın zor olacak ama birkaç puan kazanmayı denemek için can atıyorum ki hasarı en aza indirelim.” ifadelerini kullandı.

Perez, mühendislerinin kendisini pistin durumuyla ilgili güncellemesi konusunun “kendi aralarında tartışmak istediğini” söyledi ve ilk bölümde elenmesinde kimseyi suçlamayacağını belirtti.

Perez, “Bence hepimiz bunda suçluyuz. Bu şekilde bir yaklaşı izliyoruz ve bu yüzden, güçlü bir takımız.” dedi.

Geçtiğimiz hafta Spa’da ıslak koşullarda sıralama seansını ancak 7. olarak tamamlaması ardından bu, Perez’in ön tarafa yakın bir sıralama sonucu elde edemediği üst üste ikinci hafta oldu.

Perez, “Elbette takımda yeni bir grup insanız, bu yüzden bazı şeyleri yeni yeni anlıyoruz.”

“Bence Belçika ve burası, daha iyi yapabileceğimiz şeylerin iki örneği oldu. Sadece öğreniyoruz ve zamanla hatalarımızdan ders çıkaracağız. Bu şekilde takım olarak daha güçlü olacağız.”

“Bu çok canımı acıtıyor. Altımdaki aracın seviyesini düşündüğümde gerçekten bunu [ilk bölümde elenmeyi] sindirmek çok zor.”

“Şu anda yapabileceğim hiçbir şey yok. Bundan öğreneceğimizden eminim ve sadece önümüze bakacağız.” yorumlarını yaptı.

Ayrıca Perez, Macaristan’daki kazası ardından Red Bull’un dördüncü bir motora geçmek için bir noktada grid cezası almayı düşündüğünü söyledi. Bu da yılın devamında bir grid cezasının kaçınılmaz olduğu anlamına geliyor.

Şu anda gridde zaten 16. olduğu düşünüldüğünde takımın burada dördüncü motora geçip grid cezası alması mantıklı gözüküyor.

Bu konu hakkında Perez, “Bunu düşünüyoruz. Tüm ihtimalleri değerlendireceğiz.” dedi.