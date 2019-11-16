Perez: "Sıralamalarda temiz tur atmak kritik olacak"

Perez, yağmurlu ilk seansın büyük bölümünde garajda otururken ikinci seansta genel olarak uzun sürüşlere odaklandı.

Perez ikinci seansta 15. olurken takım arkadaşı Lance Stroll ancak 17. olabildi.

Perez, "Güne yağmur altında başlamamızın ardından sabah seansında çok fazla çalışma yapmadık ve zaman turu elde etmedik. Öğleden sonra pist kurudukça, kırmızı bayraklara rağmen iyi turlar atmayı başardık. Bu bilgileri, ayarlar açısından kararlar verirken kullanacağız."

"Brezilya'daki hava şartları genelde tahmin edilemez ve koşullar çok hızlı değişebilir. Ancak hafta sonunun kalan bölümünde havanın açık olması bekleniyor."

"Orta grupta mücadele çok yakın ve 0.1 sn hayatınızı değiştirebilir. Bu açıdan sıralamalarda temiz ve toplu turlar atmak çok önemli olacak. Güçlü bir hafta sonu için kilit nokta bu." dedi.

Stroll, "Bugün için söylenecek çok fazla şey yok çünkü pist koşulları nedeniyle çok kısıtlı sürüş yapabildik. İlk başta yağmur çok şiddetliydi ancak gittikçe azaldı ve geçiş lastikleriyle biraz sürüş yapabildik. Ancak Albon'a olanları gördükten sonra, temkinli olmak zorundaydık."

"Bugün cumartesi ve pazar günkü beklentilere göre çok serindi ancak akşam verilere bakıp neler öğrenebileceğimize bakacağız. Son antrenman her zaman önemlidir ancak bu sefer daha da önemli olacak." dedi.