Önceki / Suudi Arabistan GP: Pit yolunda görüntülenen ilk teknik güncellemeler Sonraki / Russell: "Bir gecede bir saniye kazanamazsınız"
Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Perez: "Sıralamada birkaç takım öne çıkacak"

Sergio Perez, Cumartesi günü gerçekleşecek sıralama turlarında rakip takımlardan birkaçının öne çıkacağını düşünüyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Perez: "Sıralamada birkaç takım öne çıkacak"
Haberi dinle

Cuma günkü antrenmanların ardından Red Bull oldukça güçlü göründü. Max Verstappen iki seansı da lider olarak bitirirken, Perez sırasıyla ikinci ve üçüncü oldu.

Perez, günü şu şekilde özetledi: "İki antrenman arasında koşullar değişiyor. Bu yüzden iyi bir analiz yapmak oldukça önemliydi."

"Araçla küçük bir mekanik sorun yaşadık, umarım bunu yarın için çözebiliriz ve biraz daha hız kazanırız. Böylece aracın nerede olduğuna dair daha iyi bir fikrimiz olabilir."

"Bugün biraz tutarsızlık vardı ve doğru analizleri yapmak zordu ama genel olarak güçlü görünüyoruz. Rekabet beklendiği gibi devam ediyor."

Takım arkadaşı Verstappen ise, "Olumlu bir gün geçirdik. Ama hâlâ daha iyi yapabileceğimiz birkaç şey var."

"Birbirimize daha yakınız ama bu daha çok lastikleri yönetmekten kaynaklanıyor."

"Burada gerçekten zorlayamıyorsunuz, bu yüzden tur zamanlarının çok yakın olduğunu düşünüyorum. Yani kesinlikle Bahreyn gibi değil..." dedi.

En büyük rakibinin takım arkadaşı Verstappen olup olmadığı sorusuna Perez, "Öyle umuyorum."

"Bu bizim çok güçlü bir konumda olduğumuz anlamına gelecek ama yarın rakip takımlardan birkaçının öne çıkmasını bekliyorum." yanıtını verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, and Kevin Magnussen, Haas VF-23, practice their race start procedures at the end of FP1

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, and Kevin Magnussen, Haas VF-23, practice their race start procedures at the end of FP1

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Suudi Arabistan GP: Pit yolunda görüntülenen ilk teknik güncellemeler

Russell: "Bir gecede bir saniye kazanamazsınız"
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Piastri: "İlerleme kaydediyoruz"

Piastri: "İlerleme kaydediyoruz"

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Piastri: "İlerleme kaydediyoruz" Piastri: "İlerleme kaydediyoruz"

Russell: "Bir gecede bir saniye kazanamazsınız"

Russell: "Bir gecede bir saniye kazanamazsınız"

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Russell: "Bir gecede bir saniye kazanamazsınız" Russell: "Bir gecede bir saniye kazanamazsınız"

Leclerc: "Cidde'de özel bir şeyler yapmaya çalışacağız"

Leclerc: "Cidde'de özel bir şeyler yapmaya çalışacağız"

Formula 1

Leclerc: "Cidde'de özel bir şeyler yapmaya çalışacağız" Leclerc: "Cidde'de özel bir şeyler yapmaya çalışacağız"

Son Haberler

2023 Meksika Rallisi: Lappi liderliğini korudu, Ogier ile farkı açtı

2023 Meksika Rallisi: Lappi liderliğini korudu, Ogier ile farkı açtı

WRC WRC
Meksika Rallisi

2023 Meksika Rallisi: Lappi liderliğini korudu, Ogier ile farkı açtı 2023 Meksika Rallisi: Lappi liderliğini korudu, Ogier ile farkı açtı

Suudi Arabistan GP uzun tur analizi: Red Bull önde, arkası karışık!

Suudi Arabistan GP uzun tur analizi: Red Bull önde, arkası karışık!

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Suudi Arabistan GP uzun tur analizi: Red Bull önde, arkası karışık! Suudi Arabistan GP uzun tur analizi: Red Bull önde, arkası karışık!

Alonso: "Hedefimiz Q3'e kalmak"

Alonso: "Hedefimiz Q3'e kalmak"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Alonso: "Hedefimiz Q3'e kalmak" Alonso: "Hedefimiz Q3'e kalmak"

WEC Sebring: Toyota domine ederek kazandı, Ferrari podyumla başladı!

WEC Sebring: Toyota domine ederek kazandı, Ferrari podyumla başladı!

WEC WEC
Sebring

WEC Sebring: Toyota domine ederek kazandı, Ferrari podyumla başladı! WEC Sebring: Toyota domine ederek kazandı, Ferrari podyumla başladı!

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.