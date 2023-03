Perez: "Sıralamada birkaç takım öne çıkacak"

Cuma günkü antrenmanların ardından Red Bull oldukça güçlü göründü. Max Verstappen iki seansı da lider olarak bitirirken, Perez sırasıyla ikinci ve üçüncü oldu.

Perez, günü şu şekilde özetledi: "İki antrenman arasında koşullar değişiyor. Bu yüzden iyi bir analiz yapmak oldukça önemliydi."

"Araçla küçük bir mekanik sorun yaşadık, umarım bunu yarın için çözebiliriz ve biraz daha hız kazanırız. Böylece aracın nerede olduğuna dair daha iyi bir fikrimiz olabilir."

"Bugün biraz tutarsızlık vardı ve doğru analizleri yapmak zordu ama genel olarak güçlü görünüyoruz. Rekabet beklendiği gibi devam ediyor."

Takım arkadaşı Verstappen ise, "Olumlu bir gün geçirdik. Ama hâlâ daha iyi yapabileceğimiz birkaç şey var."

"Birbirimize daha yakınız ama bu daha çok lastikleri yönetmekten kaynaklanıyor."

"Burada gerçekten zorlayamıyorsunuz, bu yüzden tur zamanlarının çok yakın olduğunu düşünüyorum. Yani kesinlikle Bahreyn gibi değil..." dedi.

En büyük rakibinin takım arkadaşı Verstappen olup olmadığı sorusuna Perez, "Öyle umuyorum."

"Bu bizim çok güçlü bir konumda olduğumuz anlamına gelecek ama yarın rakip takımlardan birkaçının öne çıkmasını bekliyorum." yanıtını verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, and Kevin Magnussen, Haas VF-23, practice their race start procedures at the end of FP1

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images