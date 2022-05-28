Perez, sıralama turlarındaki kazasını soğuk lastiklere bağlıyor

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Perez, cumartesi günü sıralama boyunca Charles Leclerc'i zorladı ve Q2'de, Ferrari pilotundan sadece 0.09 sn daha yavaştı fakat seansı Ferrari pilotlarının arkasında tamamladı.

Seansın son turunda Perez, Leclerc'in arkasından gidiyordu ve Portier'de aracının arkasını kaybederek bariyerlere çarptı.

Kırmızı bayraklar çıkmadan hemen önce Sainz, yolda duran Meksikalı pilotun aracına çarptı ve Leclerc, pole pozisyonunu garantiledi.

Perez, kazanın "talihsizlik" olduğunu çünkü "bundan daha fazla tempoları olduğunu ama mücadele edemediklerini" söyledi.

Meksikalı, "Bence lastik stratejisi yanlıştı, özellikle son set lastiklerin sıcaklığı yeterince fazla değildi ve zayıftı."

"1. viraja giderken neredeyse kaybediyordum ve geriye dönüp baktığımda bugün yanlış yaptığımızı düşünüyorum."

"Portier'de Q3'teki diğer zamanıma çok yakındım. Orası sıralama boyunca zorlandığım bir yer oldu."

"Bu yüzden önceden davranmaya çalıştım ve gaza erken bastım. Fakat gaza değdiğim an arka lastiğin tutmadığını hissettim."

"Daha sonra Carlos'un bana çarpmasına şaşırdım. Talihsizlik oldu, Carlos ve diğerleri için üzgünüm fakat burası Monako." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing Photo by: Erik Junius

Perez, kazanın ardından Monako tıbbi merkezine gittikten sonra basın toplantısında konuştu.

Perez, "tamamen iyi" olduğunu ve kaza, Monako'nun en düşük hızlı kısımlarından birinde olduğu için aracındaki G-sensörünün tıbbi bir kontrol gerektirecek kadar güçlü bir çarpma gösterdiğine şaşırdığına söyledi.

Perez, "Bence teknik bir sorun vardı."

"Çünkü yaklaşık 20 G kuvveti gördüm ama orası oldukça düşük hızlı bir bölüm ve TechPro olduğu için şanslıydım." dedi.

Perez, aracındaki hasarın "kötü göründüğünü" ama yarışa başlamadan önce tamir edilebileceğini söyledi.

Sıralamada lider Red Bull pilotu olması hakkında konuşan Perez, şunları söyledi: "Tüm hafta sonu rekabetçiydik."

"Birinci antrenmandan itibaren ilk üçteydik. Üçüncü antrenmanda en hızlısıydık."

"Her zamanki gibi pole almak, her şeyi maksimuma ulaştırmak anlamına geliyor ve daha iyisini yapabilirdik."

"Son bölümde Leclerc'in arkasındaydım ve son turumda lastiklerim çok soğuktu."

"Fakat genel olarak Ferrari bu hafta sonu bizden biraz daha öndeydi ama yarın göreceğiz. Önümüzde uzun bir yarış var."

"Elbette, başlangıç pozisyonu burada çok önemli ama çok rekabetçi bir hafta sonu oluyor."