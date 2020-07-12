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Formula 1 / Steiermark GP / Son dakika

Perez, sıralama turlarındaki hayal kırıklığının sebebini açıkladı

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Perez, sıralama turlarındaki hayal kırıklığının sebebini açıkladı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
12 Tem 2020 05:37

Sergio Perez, Styrian Grand Prix'de ilk bölümde elenmesinin ardından ardından lastikleri yeterince ısıtamadıklarını söyledi.

Meksikalı sürücü, Cuma günü Racing Point ile güçlü bir performans sergilemişti ve bu yüzden sıralama turlarında yine güçlü olması bekleniyordu.

Ancak gridin gerisinde kaldığı sıralama turlarında her şey ters gitti ve ancak 17. sırada yer alabildi.

Seansın ardından konuşan Perez, ikinci bölüme kalacak hıza sahip olduğunu ancak lastik sıcaklıkları ve kırmızı bayrak nedeniyle bunu başaramadıklarını belirtti.

“Bu, elbette büyük bir hayal kırıklığı oldu. Biliyorsunuz, harika bir hafta sonu geçiriyorduk, çünkü kuru zeminde büyük bir hızımız var. Ama ıslak zeminde ritim yakalayamadık."

"Lastikleri ısıtabilmek için çok fazla uğraştım. Sıcaklığı yükseltmek için iki ila üç tur attım ve sonunda iyi bir seviyeye getirdim, ama kırmızı bayrak yüzünden tur iptal oldu. Şimdi yarını düşünmek dışında yapabileceğimiz başka bir şey yok."

Racing Point geçen hafta iyi bir yarış temposuna sahipti. Fakat Perez, geriden başlayacakları için işlerinin pek de kolay olmayacağını belirtti.

"Yükselmek için atak yapmaya çalışmak zor olacak, ama kesinlikle altımızda iyi bir araç var ve bu yüzden her şeyi deneyeceğiz. Sanırım daha önce yaptık, umarım yarın tekrar yapabiliriz."

Perez'in takım arkadaşı Lance Stroll ikinci  bölüme kaldı, ancak 13. sırada yer alabildi.

Kanadalı pilot, "Sonunda ne olduğunu bilmiyorum. İkinci bölümde biraz zayıf kaldık. İkinci bölümün sonunda yol tutuş kaybı vardı ve tur zamanını geliştiremedim."

"Sanırım oldukça güçlü başladık. İlk bölümde rahattık, sonra ikinci bölüme kalmayı başardık. Rekabetçi görünüyordu ama ikinci bölümdeki son sette çok fazla yol tutuş kaybı vardı ve diğerleri gelişmeyi başardı. Yani yüzden emin değiliz ve bunun neden olduğunu araştırmalıyız.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Steiermark GP
Editör Jonathan Noble

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