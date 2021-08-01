Perez, sıralama turlarındaki gelişiminden memnun

Red Bull pilotu Sergio Perez, cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarını Max Verstappen'in yarım saniye ardında dördüncü bitirdi.

Fakat Meksikalı pilot son zaman turuna başlayamadı çünkü start finiş düzlüğüne geldiğinde, damalı bayrak sallanmıştı.

Red Bull bu hafta sonu Mercedes'ten daha yavaş görünüyor ve Perez, bu açıdan üzgün olsa da kaydettiği ilerlemeden memnun.

Perez, "Sanırım bu kadar değişken şartlarda, araçtan maksimumu çıkarma anlamında zor bir hafta sonu oldu. Dün hava oldukça sıcaktı ve bazı sorunlar yaşadık. Bugün ise başka sorunlar vardı. Bu yüzden aracı doğru noktaya getirmek çok zordu."

"Sahip olduğumuz çalışma aralığı anlamında, sıralama turları konusunda iyi bir ilerleme kaydettiğimi düşünüyorum ve iyi adımlar attığımı hissettim. Son turu kaybetmek üzüntü verici oldu çünkü ortaya çıkarılabilecek daha fazla şey olduğunu hissettim."

"Temel sorunun araç dengesi olduğunu söyleyebilirim. Her hızda değil ama orta hızlı virajlara girerken zorlanıyoruz. Fakat dediğim gibi sıralama turlarındaki gelişimin iyiye gittiğini düşünüyorum ve bu açıdan son turu kaybetmek üzüntü verici oldu."

"Bence yaşadığımız sorunlar genel anlamda pist sıcaklığıyla ilgili. Kesinlikle bununla ilgisi var."

"Pazar günü sezonun en iyi başlangıcını yapmak ve mümkün olduğunca çok sıra kazanıp, kendi yarışımı çıkarmak istiyorum. Sonuçta yarın için hâlâ iyi bir başlangıç ​​pozisyonuna sahibiz.

"Burada Mercedes'in çok güçlü olacağını biliyorduk fakat elimizden geleni yapacağız. Umarım iyi bir başlangıç yapabiliriz. Sonrasında neyin mümkün olduğunu göreceğiz."

Verstappen cuma gününden cumartesi farklı bir arka kanat seçmişti ve Perez bu konuda, "Evet, biz de bu yöne gittik. En yüksek hız açısından iyi görünmüyorduk ve bu değişiklikle bunu çözmek istedik." dedi.

Perez, son olarak tura başlamak adına neden öndeki isimleri geçmeye çalışmadığı sorusuna, "Önümde takım arkadaşı vardı ve Max'e saygı duymanın önemli olduğunu düşündüm. Eminim tam tersi olsa Max de aynı şeyi yapardık. Bir pilotun böyle bir şey yapması çok sportmenlik dışı, en azından ben öyle görüyorum." cevabını verdi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Motorsport Images