Perez: "Mercedes orta sektörde çok iyi ve lastiklerini iyi koruyor"

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Red Bull pilotu Perez, 9. sırada başladığı sprint yarışını 5. sırada tamamladı.

Sprint hakkında konuşan Perez, tempolarına bakıldığında yapabilecekleri maksimum sıralamanın bu olduğunu belirtti.

Brezilya'da Red Bull pilotlarının hızlı olmaları beklenmesine rağmen sprint yarışında neden Mercedes'in gerisinde kaldıkları sorulduğunda Perez, "Açıkçası ben de yumuşak lastikle başlama taraftarıydım, Mercedes orta sektörde gayet iyi ve lastiklerini iyi koruyorlar."

"Bizim de üzerinde çalışmamız gereken şey tam olarak bu."

"Ayrıca sıralama turlarında, Charles'ın [Leclerc] arkasında kalmıştım ve bu da dezavantaj getirdi; gerçekten sinir bozucu bir durumdu. Elbette bu durumda onu ya da Ferrari'yi suçlayamam, bu konuda sorumluluk almam gerekiyor ancak beni arkasında tutacağını düşünmemiştim." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Meksikalı pilot, sprint yarışının son turlarına doğru takıma, takım arkadaşı Max Verstappen ile pozisyon değişikliği teklifinde bulunmuştu.

Perez bu konu hakkında, "Açıkçası bu pek bir fark yaratmazdı çünkü arada sadece bir puan vardı."

"Bence ana hedefimiz, iki aracın da yarış için iyi bir konumda ve tempoda olması. Yapacak çok işimiz var ve umarım yarış için tekrar iyi bir konuma gelebiliriz." yorumunu yaptı.

Perez aynı zamanda, sprint yarış formatını yararlı bulmadığını da belirtti.

Perez, "Açıkçası sprint yarışlarının büyük bir hayranı değilim."

"Bir fark yaratmak için fazla kısa sürüyorlar." dedi.