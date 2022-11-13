Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Szafnauer: "İki pilotumuz da bizi hayal kırıklığına uğrattı" Sonraki / Leclerc, Hill'in eleştirilerine cevap verdi
Formula 1 / São Paulo GP Haberler

Perez: "Mercedes orta sektörde çok iyi ve lastiklerini iyi koruyor"

Sergio Perez, sıralama turlarında Charles Leclerc'in arkasında kalmasının sinir bozucu olduğunu, ancak kendisinin de hatası olduğunu belirtti.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Perez: "Mercedes orta sektörde çok iyi ve lastiklerini iyi koruyor"
Haberi dinle

Red Bull pilotu Perez, 9. sırada başladığı sprint yarışını 5. sırada tamamladı.

Sprint hakkında konuşan Perez, tempolarına bakıldığında yapabilecekleri maksimum sıralamanın bu olduğunu belirtti.

Brezilya'da Red Bull pilotlarının hızlı olmaları beklenmesine rağmen sprint yarışında neden Mercedes'in gerisinde kaldıkları sorulduğunda Perez, "Açıkçası ben de yumuşak lastikle başlama taraftarıydım, Mercedes orta sektörde gayet iyi ve lastiklerini iyi koruyorlar."

"Bizim de üzerinde çalışmamız gereken şey tam olarak bu." 

"Ayrıca sıralama turlarında, Charles'ın [Leclerc] arkasında kalmıştım ve bu da dezavantaj getirdi; gerçekten sinir bozucu bir durumdu. Elbette bu durumda onu ya da Ferrari'yi suçlayamam, bu konuda sorumluluk almam gerekiyor ancak beni arkasında tutacağını düşünmemiştim." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Meksikalı pilot, sprint yarışının son turlarına doğru takıma, takım arkadaşı Max Verstappen ile pozisyon değişikliği teklifinde bulunmuştu.

Perez bu konu hakkında, "Açıkçası bu pek bir fark yaratmazdı çünkü arada sadece bir puan vardı."

"Bence ana hedefimiz, iki aracın da yarış için iyi bir konumda ve tempoda olması. Yapacak çok işimiz var ve umarım yarış için tekrar iyi bir konuma gelebiliriz." yorumunu yaptı.

Perez aynı zamanda, sprint yarış formatını yararlı bulmadığını da belirtti.

Perez, "Açıkçası sprint yarışlarının büyük bir hayranı değilim."

"Bir fark yaratmak için fazla kısa sürüyorlar." dedi.

 

paylaşım
yorumlar
Szafnauer: "İki pilotumuz da bizi hayal kırıklığına uğrattı"
Önceki haber

Szafnauer: "İki pilotumuz da bizi hayal kırıklığına uğrattı"
Sonraki haber

Leclerc, Hill'in eleştirilerine cevap verdi

Leclerc, Hill'in eleştirilerine cevap verdi
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Hakkinen, Verstappen hakkında: "Takım her zaman önce gelir" São Paulo GP
Formula 1

Hakkinen, Verstappen hakkında: "Takım her zaman önce gelir"

Schumacher: "Bu yıl benim yılım değil" São Paulo GP
Formula 1

Schumacher: "Bu yıl benim yılım değil"

Szafnauer: "İki pilotumuz da bizi hayal kırıklığına uğrattı" São Paulo GP
Formula 1

Szafnauer: "İki pilotumuz da bizi hayal kırıklığına uğrattı"

Sergio Perez Daha fazlası
Sergio Perez
Perez, "Black Panther: Wakanda Forever" filmi için özel bir kaskla yarışacak São Paulo GP
Formula 1

Perez, "Black Panther: Wakanda Forever" filmi için özel bir kaskla yarışacak

Formula 1, Las Vegas'ta "lansman partisi" düzenledi
Formula 1

Formula 1, Las Vegas'ta "lansman partisi" düzenledi

Perez, Meksika GP sıralama turlarında "büyük bir fırsatı" kaçırdığını düşünüyor Mexico City GP
Formula 1

Perez, Meksika GP sıralama turlarında "büyük bir fırsatı" kaçırdığını düşünüyor

Son Haberler

Hakkinen, Verstappen hakkında: "Takım her zaman önce gelir"
Formula 1 Formula 1

Hakkinen, Verstappen hakkında: "Takım her zaman önce gelir"

Max Verstappen'in Interlagos'ta takım emirlerine uymayı reddetmesi hakkında Mika Hakkinen, 'takımın her zaman önce geldiğine' inandığını ve Hollandalı pilotun Sergio Perez ile arasındaki durumu ilgiyle takip edeceğini söyledi.

Schumacher: "Bu yıl benim yılım değil"
Formula 1 Formula 1

Schumacher: "Bu yıl benim yılım değil"

Haas'ın akıbetini söylemesine günler, hatta saatler kala Mick Schumacher, Sao Paulo Grand Prix'sini 13. sırada bitirerek puanların dışında kaldı.

Mercedes: "Russell ve Hamilton'ın birbirlerine sert davranmayacaklarını biliyorduk"
Formula 1 Formula 1

Mercedes: "Russell ve Hamilton'ın birbirlerine sert davranmayacaklarını biliyorduk"

Mercedes, son bölümde yarışmalarına izin verdikleri George Russell ve Lewis Hamilton'ın birbirlerine temiz davranacaklarından emin olduklarını söylüyor.

Hamilton: "Başarılı bir isimseniz hedef olmanız doğal"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Başarılı bir isimseniz hedef olmanız doğal"

Lewis Hamilton, Max Verstappen'in kendisiyle bir sorunu olmadığını, sadece başarılı bir pilot olarak hedef haline geldiğini düşünüyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.