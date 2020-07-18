Perez: "Sıralama turlarında başım dönüyordu"

Racing Point sürücü Sergio Perez, takım arkadaşı Lance Stroll ile kıyaslandığında zayıf bir sıralama turları geçirdi ve seansı da takım arkadaşının gerisinde tamamladı.

Perez, geçen yıl Stroll'e ciddi bir üstünlük kurmuştu. Fakat hem geçen hafta hem de bu hafta Kanadalı sürücünün ardında kaldı.

Yine de bu, Racing Point için çok iyi bir hafta sonu oldu. Çünkü takım üçüncü ve dördüncü sıralarda yer aldı.

Buna karşılık Perez, geride kalmasının temel nedeninin başının dönmesi olduğunu belirtti.

Meksikalı pilot, "Takım için iyi bir sonuç, bu yüzden kötü diyemeyiz. Benim açımdan olan şeyler vardı. Sıralama turlarında fiziksel olarak %100 iyi hissetmedim. Bazı nedenlerden ötürü sıralama turlarında başım dönmeye başladı."

"Nedenini bilmiyorum, dünden beri boynumda biraz ağrı var."

"Aniden oldu. Boynum biraz acıyor ama aniden pistin bazım kısımlarında başım dönmeye başladı. Tüm bunlara rağmen dördüncü olmak iyi bir sonuç. Çünkü tur çok dağınıktı."

"Neler olduğuna bakmam gerekiyor ve umarım yarın daha iyi olurum." dedi.

Perez yine de mutlu olduğunu söylüyor.

"Bugünkü seanstan memnunum. Takım olarak harika bir takım sonuç aldığımızı düşünüyorum ve yarın için sabırsızlanıyorum. Umarım yarın yarışta daha iyisini yapabiliriz."

"Yarış boyunca iyi bir tempo ve iyi bir momentum yakalamamız önemli olacak. Söylediğim gibi ikinci çizgi takım için harika bir sonuç. Her şey iyiydi. Elde ettiğimiz sonuçtan memnunum. Umarım yarışta her şeyi bir araya getirebilir ve takım olarak çok fazla puan alabiliriz."

Perez, orta lastiklerle başlayacakları yarış için hedefinin podyum olduğunu söyledi.

"İyi bir tempomuz var. Orta lastikle başlıyoruz ve bence bu, yarın bize fayda sağlayabilir. Doğrusu ilk bölümde yumuşak lastiğin zorlanmasını bekliyoruz."

"Bence podyuma çıkabiliriz. Sanırım buna yakınız. İyi bir ilk tur geçirmeliyiz. Ama özellikle yarışta akıllıca stratejiler yapmak önemli olacak."