Perez: "Sıralama turlarına tamamen kör bir şekilde girdim"

Meksikalı pilot Q1'i beşinci sırada tamamladıktan sonra Q2'de dördüncü oldu ve Q3'te takım arkadaşı Max Verstappen'in hızına yetişmekte zorlandı.

Pirelli'nin Alternatif Lastik Tahsisinin ikinci testi olarak, sıralama seansında sert, orta ve yumuşak lastiklerin zorunlu olarak kullanıldığı Monza, tüm pilotlar için zor geçti.

Ancak Perez ikinci antrenman seansında Parabolica'da kaza yaparak hayatını zorlaştırdı ve seansın sonunda bazı kritik turları kaçırdı.

Ayrıca sınırlı turlar attığı üçüncü antrenman seansının da zincirleme bir etkisi oldu. Bir yağ sızıntısının seansını kesintiye uğratmasının ardından, takımın sıralama turları için daha önce kullanılmış bir örnek koymasıyla bir güç ünitesi değişikliğine gitmek zorunda kaldı.

Perez, beşinciliği elde ettiği için mutlu olduğunu vurguladı.

"Durum göz önüne alındığında, üçüncü antrenman seansını kaçırdım ve sıralama seansına tamamen kör bir şekilde girdim. Bugün sıralamadan önce yeni lastik kullanmadım ve ideal bir gün değildi. Ama olan oldu."

"Bence farkların ne kadar küçük olduğu göz önüne alındığında, hazırlığımız ideal değildi. Dün çok hızlıydık, bence dün harika görünüyordu. Ancak ne yazık ki bugün neler yapabileceğimizi gösteremedik."

Perez kazanın pist zamanı üzerindeki etkisi dışında bir aksilik olduğunu reddetti.

Meksikalı pilot, "Bu tür şeyler olabilir. Sadece aracın bu sabahki ayarlarıyla ilgili sorunlar yaşamamız bizim için durumu bozdu."

"Ve ne yazık ki motorla ilgili de sorunlar yaşadık, bu yüzden değiştirmek zorunda kaldık. Evet, bu biraz fazla oldu." dedi.

Sıralama turlarında kullanılan üç lastik için aracı optimize etmenin kolay olmadığını kabul etti: "Oldukça zor, özellikle de benim gibi bir sorun yaşadığınızda tamamen kör oluyorsunuz ve yumuşak lastikleri ilk kez Q3'te kullanıyorsunuz; böylelikle bir adım geride kalıyorsunuz."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Perez, yarışta ilk turda sorun yaşamamayı umduğunu söylüyor.

Red Bull pilotu, "Ne kadar yukarıda olursanız o kadar iyi."

"Üçüncü çizgideyim ve umarım ikinci çizgiye geçebilirim."

"Liderliğe kadar yükselmek istemiyorum ama bazı pozisyonlara girmek istiyorum ve umarım yarın bunu başarabiliriz."

"Yarın bizim için grupla birlikte gidebilmek, zaman kaybetmemek ve lastikleri istediğimizden fazla kullanmamak çok önemli olacak." dedi.

Ayrıca Perez, Ferrari'nin Pazar günü savaşacak yarış temposuna sahip olmayacağı iddiasını reddetti: "Şimdiye kadar gördüğümüz bu değildi. Ama yarın göreceğiz. Bence önümüzde uzun bir yarış var."