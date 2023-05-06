Perez: "Sıralama turlarına kadar şimdiye kadarki en kötü hafta sonumdu"

Meksikalı sürücü, bu hafta sonu şimdiye kadar Max Verstappen'e kıyasla epey yavaştı. Fakat Charles Leclerc'in spin atıp bariyerlere çarpmasıyla, sürücüler son turlarını atamadılar.

Hal böyle olunca pole pozisyonu, o noktada lider olan Perez'e gitti.

Perez, "Sanırım sıralama turlarına kadar, şimdiye kadarki en kötü hafta sonumdu."

"Max'e ve Ferrari'lere karşı sürekli geride kaldım, ne yapacağımı bilmiyordum. Her şeyi sıfırlamaya çalıştım."

"Sıralamalarda küçük bir değişiklik yaptık ve her şey daha iyi hale geldi. Önemli olduğunda da doğru turu attık." dedi.

Nerede problem yaşadığı sorusuna Perez, "Her şeyde. Tur bir türlü bir araya gelmiyordu. Denge sorunu yaşadığım o hafta sonlarından biriydi. Güven problemi vardı."

"Bu asfalt sıcaklığa karşı çok hassas. Yine de çabaları için herkese teşekkür ederim." cevabını verdi.

Perez şampiyonluk savaşına rağmen mücadeleden keyif aldığına vurgu yapıyor.

"Açıkçası gerçekten keyif alıyorum. Takım gerçekten muazzam bir iş çıkardı."

"Yarın ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Yarın pole'den başlamak yeni bir fırsat sunacak."

"Kaybedecek şeyleri olan biziz ama piste çıkıp bu muhteşem kalabalığın tadını çıkarmaya çalışacağız."