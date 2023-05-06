Önceki / 2023 Miami GP: Kırmızı bayrakla biten seansta Perez pole'de, Verstappen 9., Hamilton son bölüme kalamadı! Sonraki / Alonso: "Hiçbir zaman bu kadar hızlı bir aracım olmamıştı"
Formula 1 / Miami GP Haberler

Perez: "Sıralama turlarına kadar şimdiye kadarki en kötü hafta sonumdu"

Red Bull pilotu Sergio Perez, pole pozisyonunu kazandığı Miami'de sonuçtan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ekleyen:
Pole man Sergio Perez, Red Bull Racing

Meksikalı sürücü, bu hafta sonu şimdiye kadar Max Verstappen'e kıyasla epey yavaştı. Fakat Charles Leclerc'in spin atıp bariyerlere çarpmasıyla, sürücüler son turlarını atamadılar.

Hal böyle olunca pole pozisyonu, o noktada lider olan Perez'e gitti.

Perez, "Sanırım sıralama turlarına kadar, şimdiye kadarki en kötü hafta sonumdu."

"Max'e ve Ferrari'lere karşı sürekli geride kaldım, ne yapacağımı bilmiyordum. Her şeyi sıfırlamaya çalıştım."

"Sıralamalarda küçük bir değişiklik yaptık ve her şey daha iyi hale geldi. Önemli olduğunda da doğru turu attık." dedi.

Nerede problem yaşadığı sorusuna Perez, "Her şeyde. Tur bir türlü bir araya gelmiyordu. Denge sorunu yaşadığım o hafta sonlarından biriydi. Güven problemi vardı."

"Bu asfalt sıcaklığa karşı çok hassas. Yine de çabaları için herkese teşekkür ederim." cevabını verdi.

Perez şampiyonluk savaşına rağmen mücadeleden keyif aldığına vurgu yapıyor.

"Açıkçası gerçekten keyif alıyorum. Takım gerçekten muazzam bir iş çıkardı."

"Yarın ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Yarın pole'den başlamak yeni bir fırsat sunacak."

"Kaybedecek şeyleri olan biziz ama piste çıkıp bu muhteşem kalabalığın tadını çıkarmaya çalışacağız."

paylaşım
yorumlar

2023 Miami GP: Kırmızı bayrakla biten seansta Perez pole'de, Verstappen 9., Hamilton son bölüme kalamadı!

Alonso: "Hiçbir zaman bu kadar hızlı bir aracım olmamıştı"
Daha fazlası
Ezel Tan
Alonso: "Galibiyet almak hatta podyuma çıkmak zor olacak"

Alonso: "Galibiyet almak hatta podyuma çıkmak zor olacak"

Formula 1
Miami GP

Alonso: "Galibiyet almak hatta podyuma çıkmak zor olacak" Alonso: "Galibiyet almak hatta podyuma çıkmak zor olacak"

Perez: "Yarış çok daha kolay geçecek"

Perez: "Yarış çok daha kolay geçecek"

Formula 1
Miami GP

Perez: "Yarış çok daha kolay geçecek" Perez: "Yarış çok daha kolay geçecek"

Magnussen: "Güncellemeler işe yarıyor"

Magnussen: "Güncellemeler işe yarıyor"

Formula 1
Miami GP

Magnussen: "Güncellemeler işe yarıyor" Magnussen: "Güncellemeler işe yarıyor"

Son Haberler

Aston Martin, Alonso'nun şüphelerine rağmen Miami GP'yi kazanma fırsatı olabileceğini düşünüyor

Aston Martin, Alonso'nun şüphelerine rağmen Miami GP'yi kazanma fırsatı olabileceğini düşünüyor

F1 Formula 1
Miami GP

Aston Martin, Alonso'nun şüphelerine rağmen Miami GP'yi kazanma fırsatı olabileceğini düşünüyor Aston Martin, Alonso'nun şüphelerine rağmen Miami GP'yi kazanma fırsatı olabileceğini düşünüyor

WSBK İspanya: Superpole yarışında zafer Bautista'nın, Toprak ikinci oldu

WSBK İspanya: Superpole yarışında zafer Bautista'nın, Toprak ikinci oldu

SBK World Superbike
Barselona

WSBK İspanya: Superpole yarışında zafer Bautista'nın, Toprak ikinci oldu WSBK İspanya: Superpole yarışında zafer Bautista'nın, Toprak ikinci oldu

2023 Miami GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri

2023 Miami GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri

F1 Formula 1
Miami GP

2023 Miami GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri 2023 Miami GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri

Wolff: "Mercedes W14, öngörülemez bir araç"

Wolff: "Mercedes W14, öngörülemez bir araç"

F1 Formula 1
Miami GP

Wolff: "Mercedes W14, öngörülemez bir araç" Wolff: "Mercedes W14, öngörülemez bir araç"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.