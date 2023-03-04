Perez: "Sıralama temposunu geliştirmemiz gerekiyor"

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Red Bull pilotu Sergio Perez, Bahreyn'de gerçekleştirilen cuma antrenmanlarında nispeten iyi bir performans sergiledi.

İlk seansı lider tamamlayan Meksikalı pilot, ikinci seansta üçüncü sırada yer aldı.

Günün ardından konuşan Perez, "Şartlar teste oldukça benziyor fakat burada sıcaklığın sabahtan öğleden sonraya oldukça değiştiğini söylemem lazım."

"Bu yüzden sanırım tek temsili seans öğleden sonraki seanstı."

"Aracın tek tur temposu üzerinde yapmamız gereken işler olduğu açık, ki bu da bizi otomatik olarak yarış temposunda daha iyi bir konuma getirecek."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Erik Junius

"Bugün genel anlamda aracı daha fazla keşfettiğimizi düşünüyorum, bu yüzden yarın için hangi yöne gideceğimiz konusunda genel olarak iyi bir fikrimiz var."

"Önümüzde sıkı bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Aston Martin ve Ferrari çok güçlü. Yarın en iyi turu atan ve pazar günü en iyi yarış temposuna sahip olan takım, kazanacak."

Yarış simülasyonunda araçla ilgili bazı problemler yaşadığını doğrulayan Perez, bunları çözdüklerini de ekledi.

Cuma gününün öne çıkan takımı ise Aston Martin'di.

Aston Martin'in hızına şaşırıp şaşırmadığı sorusuna Perez, "Testler göz önüne alındığında çok güçlü olacaklarını biliyorduk."

"Açık konuşmak gerekirse bugün gördüklerim sürpriz olmadı, bence sadece ne kadar güçlü olduklarını doğruladı." cevabını verdi.