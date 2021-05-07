Perez: "Sıralama temposunu geliştirmeliyiz"

Red Bull pilotu cuma gününe pek de iyi başlayamadı. Özellikle tek turda temiz turlar atmakta zorlanan ve en yumuşak lastiklerden en iyisini alamayan Sergio Perez, her iki seansta da geride kaldı.

Meksikalı pilot, ikinci seansı 10. sırada tamamladı ve en hızlı turunu yumuşak lastikle atmasına rağmen, Max Verstappen'in orta lastikle attığı turu geçemedi.

Ayrıca Red Bull pilotlarının temposu Mercedes kadar iyi görünmüyordu.

Seansın ardından konuşan Sergio Perez, takımın sıralama temposunu geliştirmesi gerektiğini, fakat kötü bir konumda olmadıklarını belirtti.

Perez, "Açıkçası evet, zor bir gündü, şimdilerde sahip olduğumuz antrenman süresi sınırlı ve her iki seansta da duraksamalar vardı, bu da biraz acele ettiğimiz, trafiğe girdiğimiz ve bu tarz şeyler yaşadığımız anlamına geliyordu."

"Bu gece bazı şeyleri daha iyi anlamamız ve tempo bulmamız gerekiyor. Özellikle tek turda daha fazlasını bulmalıyız, bence uzun sürüşlerdeki tempomuz güçlü görünüyor."

"Fakat bu yıl ne kadar önemli olduğunu göz önüne alındığında mümkün olduğunca çok çalışmamız ve sıralama turları için neler yapabileceğimizi görmemiz gerekiyor." dedi.

İşaretlerin cumartesi için pozitif olup olmadığı sorusuna Perez, "Kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum. Umarım bu gece tempomuzu toparlayabilir ve yarın mücadeleye dahil olabiliriz." yanıtını verdi.

Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images