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Perez: "Singapur'dan çok daha hızlıyız"

Red Bull pilotu Sergio Perez, cuma gününün ardından Singapur'a kıyasla çok daha iyi durumda olduklarını doğruladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Meksikalı sürücü, cuma günü gerçekleştirilen seanslarda Max Verstappen kadar hızlı bir görüntü çizemedi.

Yine de Red Bull, genel anlamda son yarış Singapur'a oranla güçlü görünüyor.

Japonya'daki ilk günün ardından konuşan Perez, şöyle dedi: "İlginç bir gündü. İlk seansta denge problemleri yaşadık. Özellikle benim tarafımda denge konusunda biraz zorlandık."

"İkinci seansta durumu biraz iyileştirmeye çalıştık fakat henüz istediğimiz noktada değiliz."

"Fakat hangi yöne gitmemiz gerektiğinde çok netiz."

"Güne bir bütün olarak bakarsak, geçen hafta sonuna göre her şey daha iyi görünüyor ki bu da olumlu bir haber."

"Yarınki sıralama turlarını sabırsızlıkla bekliyorum"

Lastik aşınmasının yüksek olduğunu belirten Perez, "Burada hava çok sıcak ve lastik aşınması da çok yüksek olacak gibi görünüyor." dedi.

Pole pozisyonunun mümkün olup olmadığı sorusuna ise Perez, şöyle yanıt verdi: "Evet, yarın ve Pazar günü güçlü olacağımıza inanıyorum."

"Yarış tempomuz da rekabetçi görünüyor."

"Şimdi sadece denge sorunlarına çözüm bulmamız gerekiyor. Ardından yarış için durumu daha da iyi hale getirebiliriz."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Verstappen: "RB19'u sürmek yine çok keyifli"

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