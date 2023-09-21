Perez: "Singapur'daki düşüşü hâla tam olarak açıklayamıyoruz"

Milton Keynes merkezli takımın 2023'te her yarışı kazanma umutları, RB19'un antrenmanlar boyunca ayar ve yol tutuş konusunda zorlanmasıyla Singapur'da yok oldu.

Cumartesi günü hem Max Verstappen hem de Perez Q2'de elendi.

Christian Horner, bu düşüşün sadece ayar sorunlarından kaynaklandığı ve teknik direktifteki esnek kanatlara yönelik son FIA kısıtlamasıyla ilgisi olmadığı konusunda ısrar etti.

Ancak Perez Marina Bay'deki performans düşüşünün arkasındaki nedenlerin gizemini koruduğunu söylüyor.

Perez, Suzuka yarışı öncesinde verdiği demeçte, "Hedefimiz kesinlikle geri dönmek."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Singapur'da neyin bu kadar yanlış gittiğini hâlâ tam olarak anlamış değiliz. Bazı fikirlerimiz var ama kesinlikle bu pist Singapur'dan çok farklı, bu yüzden güçlü olmamak için bir nedenimiz yok."

"Suzuka bizim için en iyi pistlerden biri olmalı."

"Açıkçası hafta sonuna nasıl hazırlandığımıza ve sahip olduğumuz bilgilere dair bazı fikirlerimiz var, ancak bunu içimizde tutacağız."

"Hafta sonuna muhtemelen yanlış ayarlarla yaklaştığımıza dair bazı göstergeler var." dedi.