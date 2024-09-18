Perez: "Singapur'da zafere ulaşmak istiyorum"
Sergio Perez, Singapur'da hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.
Sergio Perez, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Sergio Perez, Bakü'de takımın büyük bir çaba harcadığını ancak Sainz ile yaşanan kaza ile birlikte kötü bir sonuç aldıklarını belirtti.
Perez, Singapur'da hatasız bir hafta sonu geçirerek zafer için mücadele edeceklerini söyledi.
Perez şunları söyledi: "Bakü’de tüm takım için büyük bir talihsizlik yaşadık."
"Aracı rekabetçi hale getirmek için çok çalışmıştık ve bu gerçekten görünüyordu. Tüm hafta sonu tempomuz vardı. Şimdi de bu hızımızı Singapur'da podyuma dönüştürmeliyiz."
"Singapur'da daha önce zorlu koşullarda kazandım ve herkesin bildiği gibi sokak pistlerini seviyorum. Gece yarışı olmasının da ayrı bir büyüsü var ve bu yarış muhtemelen en iyisi."
"Pazar gecesi geldiğinde bu yarışı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı söyleyebilmek istiyorum. Singapur'a adım attığımız andan itibaren tüm odağımız bunun üzerinde olacak."
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