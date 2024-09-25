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Formula 1 Singapur GP

Perez: "Singapur'da Colapinto'ya ayak uydurmak çok zordu"

Sergio Perez, çaylak pilot Franco Colapinto'yu överek genç Arjantinlinin Singapur Grand Prix'sindeki savunmasında 'yanlış tek bir şey yapmadığını' söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Franco Colapinto, Williams FW46

Colapinto Singapur'da ilk virajdaki hamlesiyle göz doldurdu ve açılış turunda dokuzuncu sıraya yükseldi. Daha sonra savunmada Perez'e karşı üstünlüğünü korudu ve ilk 28 turda Meksikalı sürücünün geçiş yapmasını engelledi.

Perez 28. turun sonunda pite girme fırsatı yakaladı ve Williams bir tur sonra Colapinto'yu pite alarak karşılık verse de Perez, genç sürücüyü geride bırakmayı başardı.

Yarışın ardından Perez, Colapinto'dan övgüyle bahsetti: "Harika bir yarış çıkardı."

"Tek bir yanlış adım bile atmadı. O sırada ona ayak uydurmak çok zordu."

"Sonunda erken pitle onu geçmeyi başardık ama yapabileceğimiz tek şey buydu."

Franco Colapinto, Williams FW46, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Franco Colapinto, Williams FW46, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Colapinto ise şunları söyledi: "Checo çok iyi bir adam ve onu F1'de yarışırken izleyerek büyüdüm, Arjantin'de erkenden uyanıp Meksikalı olduğu için onu desteklerdim."

"Küçükken onu desteklemek çok güzeldi, şimdi ona karşı yarışıyor olmak daha da güzel."

"Tabii ki gösterdiğim büyük çabanın ardından yarışı puanla bitirememek üzücü. Ama evet, olan oldu. İyi bir yarıştı ama bazı hatalar yaptık."

"Bugün mükemmel değildik ve sanırım bu yüzden puan alamadık."

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