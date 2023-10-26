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Perez: "Simülasyonda iyi bir ilerleme kaydettik"

Red Bull pilotu Sergio Perez, Katar Grand Prix’si sonrasında simülatörde yaptığı kapsamlı çalışmanın ardından Amerika Grand Prix’sindeki formu hakkında “iyi bir ilerleme” kaydettiğini söyledi.

Adam Cooper
Editör Adam Cooper
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Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Perez ve mühendisleri, üst üste hayal kırıklığı yaratan hafta sonlarının ardından simülasyon çalışmalarına ağırlık vermiş gözüküyor. Sezon başındaki yükselen performansına dönmeye çalışan Meksikalı pilot, simülatörde sıkı şekilde çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Austin’deki COTA pistinde yapılan Amerika Grand Prix’si Sprint yarışını içeren farklı bir formata sahipti. Sprint formatı haftası pilotların performansını tam olarak değerlendirmeyi zorlaştırdı, çünkü tüm pilotlar gibi Perez de yalnızca bir antrenman seansında sürüş yapma fırsatı buldu. 

Sprint yarışına yedinci sıradan, pazar günkü ana yarışa ise dokuzuncu sırada başlayan Meksikalı pilot, iki yarışta da sıra kazanmayı bildi ve iki yarışı da beşinci sırada bitirdi.

Meksikalı sürücü, bu hafta sonu Mexico City’de kendi seyircisi önünde daha iyi performans göstermeyi bekliyor.

Motorsport.com muhabirlerinin sorduğu soru üzerine değerlendirmelerde bulunan Perez, “Zaman zaman gerçekten iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum.”

“Bence sert lastikteki hızım daha iyi performans göstermem için yeterince iyi değildi. Bu mesele üzerine çalışmamız gerekiyor. Amerika GP’de sadece bir antrenman seansı olduğu için hafta sonu tempomuzdan biraz ödün verdik.”

“Bu durum Sprint haftalarında hep olan bir şey. Aracın ayarlarına göre ya yanlış yöne ya da doğru yöne gitmiş olursunuz. Ancak ilerleyen zamanlarda daha iyi olmayı bekliyorum.” şeklinde cevap verdi.

Sergio Perez, Red Bull Racing

Photo by: Red Bull Content Pool

Sergio Perez, Red Bull Racing

Simülasyon çalışmaları üzerine düşüncelerini aktaran Meksikalı pilot, sözlerine şöyle devam etti: “ Araçtan ne kadar taviz verdiğimizi de düşünürsek, bence simülasyonda oldukça iyi bir ilerleme kaydettik.”

“Austin’de aracın performansını tam olarak yansıtamadığımızı düşünüyoruz. Umarım Meksika hafta sonunda bunu kanıtlayabiliriz.”

“Simülasyonda bir yarış mesafesi kadar çalışmak ve potansiyelimizin daha fazla olduğunu keşfetmek güzel bir şey.”

Performans artışının belli bir ayar değişikliğinden mi yoksa hafta sonuna dair genel bir yaklaşım değişikliğinden mi olduğu sorusuna Perez, şu yanıtı verdi: “Her ikisi de biraz etkili.”

“Parçaları bir türlü bir araya getiremiyorduk. Simülatörde çalışırken yarışta yaşadığımız problemlere odaklanıyorduk ancak piste çıktığımızda yine yanlış tercihler yaparak hafta sonunu berbat ediyorduk.”

“Bu yüzden her şeye sil baştan başlamamız gerekti.”

Motorsport.com muhabirlerinin pilota kendi evindeki yarış hakkında ne düşündüğü sorduğunda ise Meksikalı pilot, şu cevabı verdi: “Austin’de tempomuzu tam olarak gösteremediğimizi düşünüyorum. Meksika’da çok daha formda olmamız gerekiyor.”

Pilotlar şampiyonasında ikinci sıra bulunan Perez, şampiyonada üçüncü sırada bulunan Mercedes pilotu Lewis Hamilton’ın Amerika Grand Prix’sinden diskalifiye edilmesinin ardından puan farkını 39 puana çıkarttı.

Şampiyonada ikinci sırada kalmanın kolay olmayacağını belirten Perez, sözlerini şöyle bitirdi: “Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Sonucun ne olacağını göreceğiz.”

“Kendimizi geliştirebileceğimizden ve vites yükselttiğimizden emin olmam gerekiyor.”

“Takımdaki çalışanlar aracımızı geliştirmeye devam ediyor ve her yarışta daha da güçlendiğimizi görebiliyoruz. Bu yüzden önümüzdeki dört yarış boyunca iyi bir mücadele ortaya koyacağız.”

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