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Perez: "Şimdiye kadar performans çalışması yapmadık"

Red Bull pilotu Sergio Perez, testlerde şimdiye kadar hiç performans çalışması yapmadıklarını söylüyor.

Kemal Şengül
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Perez: "Şimdiye kadar performans çalışması yapmadık"
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Sergio Perez, Red Bull'un Bahreyn'de gerçekleştirilen sezon öncesi testlerinin son gününde yeni RB18'in nihai hızını değerlendireceğini ve şu ana kadar önceliklerinin aracı anlayabilmek adına mümkün olduğunca çok mesafe kat etmeye çalışmak olduğunu söyledi.

Perşembe günü direksiyona geçen Sergio Perez, 138 turla günün en çok tur atan ismiydi.

Bu sabah, Bahreyn'den önce son kez piste çıkan Perez, cuma günü verdiği demeçte şöyle dedi: "Şimdiye kadar çok fazla tur attım ve hiçbir sorun yaşamadık.

"Yine de şimdiye kadar herhangi bir performans çalışması da yapmadık."

"Bence bir noktada biraz performans çalışması yapmamız gerekiyor ve araçta sadece yarım günüm kaldı."

"Yani cumartesi biraz performansa odaklanacağız ve aracın bu tür şartlarda nasıl hissettirdiğini göreceğiz."

"Şu noktada araç üzerinde öğrenecek çok şey var. Bu araçlar düşük ve orta hızlı virajlarda daha yavaş, ancak yüksek hızlı virajlar geçen yıla göre çok iyi."

"Bence sezonun 10. yarışına kadar hepimiz bu araçları en iyi nasıl kullanacağımızı, dengesi nasıl daha iyi hale getireceğimizi bulacağız ve sonrasında sorunlar azalacak."

"Ancak bu araçlar o kadar ağır ki düşük hızlı virajlarda bunu net şekilde hissediyorsunuz."

Perez, yeni güncellemelerin de cumartesi günü kullanılacağını vurguladı.

"Yarın bakacağız. Her şey plana göre gidiyor. Araca koyacağımız güncellemeleri, çıplak gözle fark etmek kolay olacak. Bu yüzden yarın göreceğiniz."

Bunun Mercedes benzeri bir sidepod tasarımı mı olacağı sorusuna, "Hayır, biz o yöne gitmiyoruz. Fakat bence yarın her şey araçta olacak. Şimdilik kendi parçalarımıza odaklandık. Bu test çok kısa sürdüğü için kendi işimizi yapıyoruz." cevabını verdi.

Red Bull bugün sabah bölümünde yeni bir sidepod ve taban denemeye başladı.

Red Bull Racing RB18 side detail
Red Bull Racing RB18 side detail
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Fotoğraf: Giorgi Piola

Red Bull Racing RB18 front wing
Red Bull Racing RB18 front wing
2/3

Fotoğraf: Giorgi Piola

Red Bull Racing RB18 side detail
Red Bull Racing RB18 side detail
3/3

Fotoğraf: Giorgi Piola

 

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