Perez, Red Bull'la uzun vadeli bir anlaşma istiyor

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Sergio Perez, takım arkadaşı Max Verstappen'in Formula 1'deki geleceğini takıma adamasının ardından, kendisi de Red Bull ile çok yıllık bir anlaşma istiyor.

Meksikalı sürücü, geçen yıl Red Bull'a katıldı ve ilk yılında sürücüler şampiyonasını dördüncü sırada tamamlayıp, Verstappen'in şampiyonluğuna katkıda bulundu.

Red Bull henüz gelecek için ikinci pilot kararını vermedi fakat Perez, Lewis Hamilton'a karşı Abu Dhabi'de yaptığı savunmayla, Avusturyalı ekibin yıllar sonra ilk pilotlar şampiyonluğunu kazanmasında önemli bir rol oynadı. Bu açıdan takımı memnun etmiş durumda.

Bahreyn'deki sezon öncesi testlerinden önce konuşan Perez, daha uzun vadeli bir kontrat istediğini gizlemedi.

Perez, "Bu sezon için Red Bull'la kontratım var ve daha yeni başlıyor."

"Açıkçası birlikte çalışmaktan memnun olduğumuzu düşünüyorum. Takımdan ve bu sezon için yaptığımız şeyden memnunum."

"Yeni sözleşmeye gelirsek, bu konu hakkında ne kadar kısa bir süre içerisinde konuşmaya başlayacağımız göreceğiz."

"Hiç şüphesiz daha uzun vadeli bir anlaşma istiyorum. Biraz daha fazla istikrar istiyorum, bu sayede daha fazla şey bilebilir ve daha fazla planlama yapabilirim." dedi.

Perez'le beraber 2022 Red Bull koltuğu için Pierre Gasly'nin adı anılıyor. Bazıları iyi bir performans göstermesi halinde Yuki Tsunoda'nın da seçenekler arasında yer alabileceğini söylüyor.