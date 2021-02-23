Perez: "Silverstone'daki Red Bull testi ile bir hayalim gerçek oldu"

Racing Point'ten ayrıldıktan sonra son anda Red Bull Racing ile anlaşan 2020 Sakhir GP galibi Perez, 2021 hazırlıkları kapsamında Salı günü Red Bull'un RB15 aracıyla piste çıktı.

Red Bull'un 2019 aracı kokpitine oturan Perez, yeni takımının bir aracını ilk kez kullandı. Perez, yarın Red Bull'un 2021 aracı ile sürüş gerçekleştirecek.

Kış döneminde Red Bull fabrikasında çok fazla çalışan Perez, yeni takımıyla ilk kez piste çıkmasından keyif aldığını söyledi.

Perez, "Red Bull Racing ile ilk günüm harikaydı. Araç üzerinde aracıma bakarken aşırı özel hissettim. Kesinlikle bir hayalim gerçek oldu."

"Hissiyat açısından ilerleme gösterdiğim ve biraz daha rahat olmayı başardığım için memnun olduğumu söylemem lazım. Açıkçası 7 senedir aynı araçta, aynı kokpitte, aynı koltukta oturuyor, aynı pedalları kullanıyordum. Bu açıdan (yeni bir araçta) ideal pozisyonu bulmak, bunun üstesinden gelmek oldukça zorlayıcı oluyor."

"Sıkı çalışıyoruz. Bu konuda kesinlikle ilerleme kaydettik. İlk gün için çok rahat hissettiğimi söylemek zorundayım." dedi.

Perez, 2020'de oldukça güçlü bir sezon geçirmesinin ardından Red Bull'un kendisiyle anlaşmasını sağlamıştı. Sakhir GP'de kariyerinin ilk zaferini alan Perez, şampiyonayı 4. sırada tamamlayarak etkileyici bir sonuç almıştı. Son 7 senedir Racing Point/Force India takımlarıyla yarışan Perez, Red Bull ile üst düzey bir takıma geçiş yapmış oldu.

Perez, "Günün sonunda bu hâlâ bir Formula 1 aracı ancak oturma pozisyonu, direksiyon, yol tutuşu, düğmeler, prosedürler, güç ünitesi, güç dağılımı ve tork gibi her şey farklı. Çok fazla hazırlık çalışması yaptık, simülatörde çok fazla gün geçirdik, fabrikada kontroller gibi şeyler üzerinde çalışarak her şeyi aşmaya çalıştık. İlk günümden memnun olduğumu söylemeliyim çünkü tüm prosedürleri uyguladık. Açıkçası bu konuda gelişiyoruz ve gerekli dersleri çıkarıyoruz."

"Ancak bugünkü testlere kadar yaptığımız hazırlıkların iyi olduğunu düşünüyorum. Takımla bu ilk testi gerçekleştirmek çok faydalı oldu." dedi.

Perez, yarınki testlerde yeni aracı takım arkadaşı Max Verstappen ile paylaşacak ve ardından yeni aracı gerçekçi olarak ilk defa Bahreyn testlerinde kullanacak.

Perez, yeni sezon öncesindeki testlerin kısıtlı olması nedeniyle bugünkü testlerin eski araçla da olsa faydalı olduğunu söyledi.

Perez, "Takımla bu çalışmaları yapmak çok, çok iyi oldu. Ekibimi tanıdım, mühendisleri tanıdım ve onlarla daha akıcı konuşmalar yaptık. Onlara aracı açıklama şeklim, onların alışkın olduklarından farklıydı. Aynısı onlar için de geçerli."

"Kokpit içerisinde rahat olma önemliydi, bu yüzden Bahreyn'e gittiğimizde doğrudan performansa odaklanabileceğim."

"Araçta 1.5 gün geçirmek gerçekten bir şey değil. Bu yüzden burada ne kadar çok zaman geçirirsek, Bahreyn'deki ilk testler için o kadar iyi hazırlanmış olacağız." dedi.