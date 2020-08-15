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Formula 1 / Son dakika

Perez: "Silverstone'daki kadar hızlı değiliz"

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yorumlar
Perez: "Silverstone'daki kadar hızlı değiliz"
Ekleyen:
, Editör
15 Ağu 2020 06:09

Sergio Perez, cuma gününün ardından verdiği demeçte Racing Point'in Silverstone'daki kadar hızlı olmadığını kabul etti.

Racing Point sürücüleri, cuma anlatımlarında geride kaldılar.

Sergio Perez sekizinci sırada kendisine yer bulabilirken, Lance Stroll ancak 11. sırada yer alabildi.

Perez, "Araç harikaydı. Padoka geri döndüğüm, yarıştığım ve takımımla birlikte olduğum için çok mutluyum. Sıralama turlarına katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu, güzel bir gündü. Bunu çok özledim çünkü sıralama turlarında çok eğleniyorum. Yarını sabırsızlıkla bekliyorum."

"Bugün kolay bir gün değildi. Çok sıcak olduğu için fiziksel anlamda zor bir gün oldu. Ama iyi bir tempoya sahiptik, bu yüzden sıralama turlarını sabırsızlıkla bekliyorum. Bugünün programını tamamladık ve sonuçtan memnunum."

"Tek turda iyi olabileceğimizi düşünüyorum. Ana hedefimiz bu. Yarışta da sağlam puanlar hedefliyoruz. Her iki araçla da büyük puanlar almaya çalışacağız. Genel anlamda Silverstone'da göründüğümüz kadar iyi değiliz ama evet, yarın neler olacağını göreceğiz."

11. sırada yer alan Lance Stroll ise şunları ekledi: “En kolay Cuma değildi, ama gelişebileceğimizi ve yarın ileriye doğru büyük bir adım atabileceğimizi biliyoruz. Yarışta başarılı olabilmek adına sıcak şartlarda lastikleri en iyi şekilde çalıştırmamız gerekiyor. Sıralama ve yarış için en uygun ayarları bulmalıyız. Sergio'nun dönmesine sevindim. Pazar günü puanlar için yarışabileceğimize eminim."

 
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Editör Kemal Şengül

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