Perez: ''Silverstone hafta sonu bir faciaydı''

İki hafta önce gerçekleştirilen Britanya Grand Prix'si Red Bull için çok iyi geçmedi ve takım tüm hafta sonu boyunca olumsuzluklarla boğuştu.

Perez, sprint yarışında en sona düşmesinin ardından yarışta çok fazla yukarılara tırmanamadı ve en hızlı tur puanını Lewis Hamilton'dan almak için son bölümde pite girince, hafta sonunu puansız kapattı.

Aynı zamanda Meksikalı pilotun takım arkadaşı Max Verstappen de, Hamilton'la yaşadığı temasın sonunda yarış dışı kaldı ve böylece Milton Keynes merkezli takım, İngiltere'deki Grand Prix hafta sonundan sadece Verstappen'in sprint yarışında aldığı üç puanla ayrılmış oldu.

Geçtiğimiz Grand Prix hafta sonundan sonra Red Bull'daki morallerin nasıl olduğu sorulan Perez, modlarının iyi olduğunu ve bu hafta sonunu dört gözle beklediklerini belirtti.

''Modumuz oldukça yüksek. Takım olarak kötü sonuçlar aldığımız bir hafta sonundan çıksak da, bu hafta sonunu beklerken iki uzun hafta geçirdik.''

''Bu hafta sonunu dört gözle bekliyoruz. Kesinlikle bu hafta sonu hakkında sabırsızlanıyoruz ve takım olarak güçlü olacağız.''

Meksikalı pilot aynı zamanda Silverstone'daki hafta sonundan bir ''facia'' olarak bahsetti ve bunun sezonun en kötü hafta sonlarından biri olduğunu dile getirdi.

''Silverstone'daki hafta sonu kesinlikle faciaydı. Sprint yarışında geri düştüm ve temel olarak bir şeyler başarabilme şansımızı yok ettim.''

''Bu hafta sonu için olabildiğince çok çalıştık. Silverstone muhtemelen bizim için sezonun en kötü hafta sonlarından biriydi. Bu yüzden Macaristan'ı dört gözle bekliyoruz ve odağımızı tamamen buna verdik.''

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B rear wing detail Fotoğraf: Giorgio Piola

Macaristan da neler başarabileceklerinden de bahseden Perez, Red Bull'un aracının Hungaroring'de çok güçlü olduğunu ancak sıralama turlarında iyi performanslar göstermeleri gerektiğini söyledi.

''Bence burada iyi bir aracımız olmalı. Genel olarak Red Bull burada çok güçlü. Yani evet, sabırsızlıkla bekliyorum. Aynı zamanda burası aracımıza uyan bir pist.''

''Burada Cumartesi günü önlerde olmak çok önemli çünkü bu pistte geçiş yapmak zor, bu yüzden iyi sıralama turları geçirmeye ihtiyacımız var.''

Bu sezonki 23 yarışlık takvimin neredeyse yarısı geride kaldı ve bu Grand Prix hafta sonundan sonra üç haftalık bir yaz arası gelecek. Sezonun ilk yarısını değerlendirmesi istenen Perez, ''Bence genel resme bakarsak, daha iyi puanlar, daha çok galibiyet ve podyum almak isterdim.''

''Ancak bence takıma çok şey kazandırdım. İlk birkaç yarıştaki hedefimiz birbirimizi ve aracı iyi tanımaktı. Bir yönden çok iyi sonuçlar almasak da, diğer açıdan baktığımızda, hızımız göründüğünden daha iyi.''

''Aynı zamanda çok küçük farklar var ve bu farkların nereden geldiğini bulursak tüm sezonumuz değişebilir. Bu açıdan bakıldığı zaman oldukça iyi.''

''Şampiyonada üçüncülüğe sadece birkaç puan uzaklıktayım. Bakabileceğimiz olumlu yönler var. Ancak sadece 10 yarış geçti. Önümüzdeki 10 yarış daha önemli olacak.'' ifadelerini kullandı.

Red Bull'un pistteki her iki takımı için de sürücüleriyle anlaşmaları henüz tamamlanmadı. AlphaTauri ve Red Bull takımlarından şu ana kadar bir sonraki sezon için kontratı olan tek isim Perez'in takım arkadaşı Verstappen.

Meksikalı pilot şu anda geleceğini bilmese de Red Bull'un yaz arasında sürücüleriyle anlaşmalarını tamamlanması bekleniyor.

Perez, takımla ilgili geleceğini ne kadar erken öğrenirse o kadar iyi olduğunu ancak endişelenecek bir şey de olmadığını dile getirdi.'

''Görüldüğü üzere, geleceğinizi ne kadar erken öğrenirseniz o kadar iyi. Ancak takımda bulunduğum pozisyondan ve geleceğimden mutluyum. Endişelenecek bir şey yok.''

''Bence Belçika'ya kadar geleceğimin nasıl olacağı belirlenecek.''