Perez: "Sezonun ikinci yarısı bizim için daha iyi geçecek"
Sergio Perez, Red Bull ile nihayet yaşadıkları sorunları anlamaya başladıklarını söylüyor.
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images
Yaz arası öncesinde Perez'in takımdan gönderileceği spekülasyonları yoğunlukta olsa da, Belçika GP sonrasında yapılan toplantının ardından Red Bull, Meksikalı pilot ile yola devam edeceklerini açıklamıştı.
Her ne kadar takım Perez'e olan inancını devam ettirse de, yalnızca 42 puan geride olan McLaren'ın şampiyonadaki konumu düşünüldüğünde; Perez'in sezonun geri kalanındaki performansı oldukça önemli olacak.
Ancak Zandvoort'taki cumartesi gününün ardından konuşan Perez, sezonun ikinci yarısının çok daha iyi geçeceğinden emin.
Meksikalı pilot, "Tatil bizim için iyi geçti."
"Sonunda yaşadığımız sorunları anlayabildik, hafta sonu da bunu doğruladı."
"McLaren gerçekten çok güçlü ama neler yapabileceğimizi yarışta göreceğiz."
"Araçla ilgili pek çok şeyi anladığımızı düşünüyorum. Hafta sonunun en umut verici şeyi bu. Artık doğru ilerlemeyi kaydediyoruz, doğru yaklaşıma sahibiz."
"Her şey çok umut verici, bu yüzden sezonun ikinci yarısının bizim için daha iyi geçeceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.
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