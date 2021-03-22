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Formula 1 / Son dakika

Perez, sezona "en iyi şekilde" hazırlandıklarını düşünüyor

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Red Bull pilotu Sergio Perez, yeni sezona mümkün olan en iyi şekilde hazırlandıklarını ve yeni sezon için sabırsızlandığını belirtti.

Perez, sezona "en iyi şekilde" hazırlandıklarını düşünüyor

Bahreyn testlerinde yeni RB16B ile 1.5 günlük test yapan ve öncesinde eski RB14'le bir gün sürüş gerçekleştiren Sergio Perez, yeni ekibine alışmaya çalışıyor.

Yeni sezonunun ilk yarışı bu hafta sonu yapılacak ve Sergio Perez, yeni sezona mümkün olan en iyi şekilde hazırlandığını belirtti.

Bahreyn GP öncesi konuşan Perez, "Bahreyn'deki üç günlük test bizim için gerçekten olumlu geçti. Tamamlamamız ve kontrol etmemiz gereken şeyler göz önüne alındığında, oldukça sınırlı bir teste sahiptik, ancak bir takım olarak iyi hazırlandığımızı düşünüyorum ve Red Bull ile ilk yarışımı sabırsızlıkla bekliyorum."

"İlk birkaç yarışta, sezon içinde iyi bir pozisyonda olmamız olabilmemiz ve olabildiğince çok şey öğrenip hızlıca her şeye uyum sağlayabilmemiz adına önemli bir süreçten geçeceğim." dedi.

Perez, performansla ilgili ise şunları söyledi: "Genel olarak bakarsak, henüz ilk günlerdeyiz ve neler olacağını göreceğiz. Bence diğerlerinin ne yaptığını anlamaya çalışarak -verilerin içerisinde- kaybolabilirsiniz. Bu yüzden testlerden herhangi bir şey çıkarmaya çalışmanın anlamı yok. Sadece sıralama turları olana kadar beklemeli ve herkesin nerede olduğunu görmeliyiz."

"Yine de yeni sezon için sabırsızlanıyorum. Pistte yeniden bazı fanlar göreceğimiz için heyecanlıyım ve yeniden yarışmak için sabırsızlanıyorum."

"Her şeye karşı rahat bir yaklaşımım olacak ve elimden geleni yapacağım. Sonunda işlerin nereye varacağını hep birlikte göreceğiz."

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Editör Kemal Şengül

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