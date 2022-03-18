Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Seidl: "Frenler için henüz ideal ve nihai çözüme sahip değiliz" Sonraki / Bahreyn GP 2. antrenman: Verstappen, Leclerc'in 0.087 sn önünde ilk sırada
Formula 1 / Bahreyn GP Haberler

Perez: "Sezon boyunca gelişmemiz gerekiyor"

Red Bull pilotu Sergio Perez, sezona hızlı başlarının öneminin farkında olsa da, sezon boyunca kaydedilen gelişimin daha değerli olacağını düşünüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Perez: "Sezon boyunca gelişmemiz gerekiyor"
Haberi dinle

Red Bull, sezon öncesi testlerinde güçlü bir performans ortaya koydu ve sezonun ilk yarışına Ferrari ile beraber favori olarak gidiyor.

Yine de bu yıl tamamen yeni araçlar olduğu için takımlar her yarışa büyük güncellemeler getirecekler ve bu da yıl boyunca kaydedilen gelişimi çok önemli hale getirecek.

Sergio Perez, bugünkü basın toplantısında aracın nasıl olduğu sorulduğunda şöyle dedi: "Oldukça iyi bir temele sahibiz ve bu, her zaman için önemlidir. Fakat aynı zamanda yıl boyunca kaydedilen gelişimin de çok önemli olacağını biliyoruz çünkü yeni kurallar var."

"Bu sebeple yıl boyunca kaydedilen gelişim kritik öneme sahip olacak."

"Fakat şunu söylemem gerekiyor ki takımın kış boyunca Milton Keynes fabrikasında yaptığı çalışma miktarı etkileyiciydi. Yeni paketi bir araya getirdik ve hemen çalıştı. Herhangi bir ayar çalışması yapmak zorunda değildik, sorunsuz şekilde çalıştı. Bu, Milton Keynes'teki ekibimizin başarısını gösteriyor."

"Umarım doğru şekilde başlayabiliriz."

Perez, bu yıl takımdaki ikinci yılını geçirecek ve kendisini daha rahat hissediyor.

"Evet, takımı tanıyorum ve Red Bull'un araçla ilgili felsefesini anlama konusunda biraz daha rahat hissediyorum. Bu araçlar çok farklı olsa da size çok iyi bir temel sağlıyor."

"Geçen sezonun sonuna doğru işler çok daha iyiydi, bu yüzden yeni yıla iyi sonuçlarla başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum."

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Seidl: "Frenler için henüz ideal ve nihai çözüme sahip değiliz"
Önceki haber

Seidl: "Frenler için henüz ideal ve nihai çözüme sahip değiliz"
Sonraki haber

Bahreyn GP 2. antrenman: Verstappen, Leclerc'in 0.087 sn önünde ilk sırada

Bahreyn GP 2. antrenman: Verstappen, Leclerc'in 0.087 sn önünde ilk sırada
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Canlı anlatım: Bahreyn GP 2. antrenman seansı Bahreyn GP
Formula 1

Canlı anlatım: Bahreyn GP 2. antrenman seansı

Alonso: "Bu yıl yarış kazanabilir miyiz bilmiyorum" Bahreyn GP
Formula 1

Alonso: "Bu yıl yarış kazanabilir miyiz bilmiyorum"

Bahreyn GP 1. antrenman: Gasly, AlphaTauri ile lider Bahreyn GP
Formula 1

Bahreyn GP 1. antrenman: Gasly, AlphaTauri ile lider

Son Haberler

Bahreyn GP 2. antrenman: Verstappen, Leclerc'in 0.087 sn önünde ilk sırada
Formula 1 Formula 1

Bahreyn GP 2. antrenman: Verstappen, Leclerc'in 0.087 sn önünde ilk sırada

Perez: "Sezon boyunca gelişmemiz gerekiyor"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Sezon boyunca gelişmemiz gerekiyor"

Seidl: "Frenler için henüz ideal ve nihai çözüme sahip değiliz"
Formula 1 Formula 1

Seidl: "Frenler için henüz ideal ve nihai çözüme sahip değiliz"

Mercedes'in yeni tabanı dalgalanmaya çözüm olmadı
Formula 1 Formula 1

Mercedes'in yeni tabanı dalgalanmaya çözüm olmadı

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.