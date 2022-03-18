Perez: "Sezon boyunca gelişmemiz gerekiyor"

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Red Bull, sezon öncesi testlerinde güçlü bir performans ortaya koydu ve sezonun ilk yarışına Ferrari ile beraber favori olarak gidiyor.

Yine de bu yıl tamamen yeni araçlar olduğu için takımlar her yarışa büyük güncellemeler getirecekler ve bu da yıl boyunca kaydedilen gelişimi çok önemli hale getirecek.

Sergio Perez, bugünkü basın toplantısında aracın nasıl olduğu sorulduğunda şöyle dedi: "Oldukça iyi bir temele sahibiz ve bu, her zaman için önemlidir. Fakat aynı zamanda yıl boyunca kaydedilen gelişimin de çok önemli olacağını biliyoruz çünkü yeni kurallar var."

"Bu sebeple yıl boyunca kaydedilen gelişim kritik öneme sahip olacak."

"Fakat şunu söylemem gerekiyor ki takımın kış boyunca Milton Keynes fabrikasında yaptığı çalışma miktarı etkileyiciydi. Yeni paketi bir araya getirdik ve hemen çalıştı. Herhangi bir ayar çalışması yapmak zorunda değildik, sorunsuz şekilde çalıştı. Bu, Milton Keynes'teki ekibimizin başarısını gösteriyor."

"Umarım doğru şekilde başlayabiliriz."

Perez, bu yıl takımdaki ikinci yılını geçirecek ve kendisini daha rahat hissediyor.

"Evet, takımı tanıyorum ve Red Bull'un araçla ilgili felsefesini anlama konusunda biraz daha rahat hissediyorum. Bu araçlar çok farklı olsa da size çok iyi bir temel sağlıyor."

"Geçen sezonun sonuna doğru işler çok daha iyiydi, bu yüzden yeni yıla iyi sonuçlarla başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum."

Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images