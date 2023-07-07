Perez: "Sanırım uzun bir gece geçireceğiz"
Sergio Perez, Cuma günkü seansların ardından ilginç bir gün geçirdiklerini ve gece boyunca çalışmaları gerektiğini söyledi.
Silverstone'daki antrenman seanslarında sırasıyla 2. ve 4. olan Perez, genel olarak olumlu ancak ilginç bir gün geçirdiklerini söyledi. Meksikalı pilot, Cumartesi günkü sıralama turlarında pole pozisyonu mücadelesi vermeyi umuyor.
"Bence çok ilginç bir gün oldu, yeni yapıyı denemek ve bazı şeyleri öğrenmek ilginçti. Sanırım bu gece uzun olacak, bu lastikleri en iyi nerede kullanacağımızı bulmaya çalışacağız."
"Burada doğru lastiğe sahip olduğumuzdan emin olmak çok kritik. Eğer bunu başarırsak, sıralama turları ve benzer şekilde yarış için de iyi görüneceğiz. Genel olarak olumlu bir Cuma günü geçirdiğimizi söyleyebilirim."
"Araç iyi hissettiriyor ve bence ilk antrenmandan ikinci antrenmana gelişim gösterdik, bundan memnunum. Umarım yarın bir adım daha atabilir ve pole pozisyonu için mücadele edebiliriz."
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