Perez: "Sanal güvenlik aracının sonuca müdahale etmesi kötü oldu"

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Red Bull pilotu, Fransa GP hafta sonu boyunca aracında denge problemleriyle mücadele ettikten sonra sıralama turlarında geri dönüş yapmış ve üçüncü sırayı almıştı.

Perez, startta dördüncü sıradaki Mercedes pilotu Lewis Hamilton'a geçildi. Meksikalı pilot her ne kadar Hamilton'a baskı yapsa da pozisyonu geri alamadı.

Son bölüme gelindiğinde Perez, diğer Mercedes pilotu George Russell'ın baskısı altındaydı ve lastikleri tükeniyordu.

Yarışın bitmesine dört tur kala Alfa Romeo pilotu Zhou Guanyu yolda kaldı ve sanal güvenlik aracı çıktı. Ancak yarışın bitmesine çok az kaldığı için kimse pite gelmedi ve Perez, sanal güvenlik aracı periyodunun ardından Russell'a geçildi.

Red Bull pilotu finişe kadar Russell'ı zorlasa da geçmeyi başaramadı ve damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.

Perez, yarışta temponun "harika olmadığını" ve "rahat olduğu dengeyi" bulamadığını söyledi.

Seansın ardından konuşan Red Bull pilotu, "Sanal güvenlik aracı ile olanlar çok talihsizlikti. Dokuzuncu virajın çıkışında sanal güvenlik aracı periyodunun biteceği mesajını aldım, bu yüzden gitmeye başladım ama bitmedi."

"Daha sonra 12. virajın çıkışında biteceği mesajını aldım ve çok yakındım. Görünüşe göre George farklı bir bilgi aldı ve yeniden başlamak için daha iyi hazırlanabildi."

"Açıkçası sanal güvenlik aracının sonuca müdahale etmesi kötü oldu. Böyle olmamalı ama bugün durum buydu."

"Bir şeyler oldu çünkü 9. virajın sonunda biteceği mesajını aldım ama 12. virajın sonunda bitti." dedi.

Red Bull pilotu yarışın bir noktasında Russell ile temas etmeye çok yaklaştı ve pistin dışına çıkarak kaçış yoluna girmek zorunda kaldı.

Perez, "Eğer virajı kesmeseydim iki araç da yarış dışı kalırdı. Ben öndeydim ve o kontrolden çıkmıştı. Bu yüzden kaçmak zorunda kaldım."

"Bakacak çok fazla şey olduğunu düşünmüyorum. O atak yaptı ama şikanı kesmek zorunda kaldım. Açıkçası bunu yapmasaydım temas ederdik." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images