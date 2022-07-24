Perez: "Sanal güvenlik aracının sonuca müdahale etmesi kötü oldu"
Red Bull pilotu Sergio Perez, sanal güvenlik aracı yüzünden üçüncülüğü kaybetmenin kötü olduğunu söyledi ve Russell ile mücadelesinde şikanı kesmeseydi iki aracın da yarış dışı kalacağını belirtti.
Red Bull pilotu, Fransa GP hafta sonu boyunca aracında denge problemleriyle mücadele ettikten sonra sıralama turlarında geri dönüş yapmış ve üçüncü sırayı almıştı.
Perez, startta dördüncü sıradaki Mercedes pilotu Lewis Hamilton'a geçildi. Meksikalı pilot her ne kadar Hamilton'a baskı yapsa da pozisyonu geri alamadı.
Son bölüme gelindiğinde Perez, diğer Mercedes pilotu George Russell'ın baskısı altındaydı ve lastikleri tükeniyordu.
Yarışın bitmesine dört tur kala Alfa Romeo pilotu Zhou Guanyu yolda kaldı ve sanal güvenlik aracı çıktı. Ancak yarışın bitmesine çok az kaldığı için kimse pite gelmedi ve Perez, sanal güvenlik aracı periyodunun ardından Russell'a geçildi.
Red Bull pilotu finişe kadar Russell'ı zorlasa da geçmeyi başaramadı ve damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.
Perez, yarışta temponun "harika olmadığını" ve "rahat olduğu dengeyi" bulamadığını söyledi.
Seansın ardından konuşan Red Bull pilotu, "Sanal güvenlik aracı ile olanlar çok talihsizlikti. Dokuzuncu virajın çıkışında sanal güvenlik aracı periyodunun biteceği mesajını aldım, bu yüzden gitmeye başladım ama bitmedi."
"Daha sonra 12. virajın çıkışında biteceği mesajını aldım ve çok yakındım. Görünüşe göre George farklı bir bilgi aldı ve yeniden başlamak için daha iyi hazırlanabildi."
"Açıkçası sanal güvenlik aracının sonuca müdahale etmesi kötü oldu. Böyle olmamalı ama bugün durum buydu."
"Bir şeyler oldu çünkü 9. virajın sonunda biteceği mesajını aldım ama 12. virajın sonunda bitti." dedi.
Red Bull pilotu yarışın bir noktasında Russell ile temas etmeye çok yaklaştı ve pistin dışına çıkarak kaçış yoluna girmek zorunda kaldı.
Perez, "Eğer virajı kesmeseydim iki araç da yarış dışı kalırdı. Ben öndeydim ve o kontrolden çıkmıştı. Bu yüzden kaçmak zorunda kaldım."
"Bakacak çok fazla şey olduğunu düşünmüyorum. O atak yaptı ama şikanı kesmek zorunda kaldım. Açıkçası bunu yapmasaydım temas ederdik." dedi.
Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Verstappen: "Doğru anı beklemeye çalıştım"
Russell: "Perez'in zorlandığını gördüğümde bir fırsatım olduğunu düşündüm"
Son Haberler
Ricciardo: "Yeni araç benzer hissettiriyor ama daha çok yol tutuşu var"
McLaren pilotu Daniel Ricciardo, büyük oranda güncellenen MCL36'nın temelde aynı hissettirdiğini ancak biraz daha yol tutuşuna sahip olduğunu söylüyor.
Vettel: "İhtiyacım olan tek şey önüm açık gitmekti"
Sebastian Vettel, önü açıkken çok iyi bir tempoya sahip olduğunu ancak yarış boyunca önü açık gitmekte zorlandığını söyledi.
Norris: "Yarış ve sıralama tempomuz farklı"
McLaren pilotu Lando Norris, aracın yarış ve sıralama temposunun farklı olduğunu, yüksek yakıt ve eski lastiklerde problemlerin ortaya çıktığını söyledi.
FIA, Fransa GP'deki sanal güvenlik aracı arızasını açıkladı
FIA, Fransa Grand Prix'sinde çıkan sanal güvenlik aracından sonra yarışın yeniden başlatılmasındaki gecikmenin, donanımsal bir problemden kaynaklandığını açıkladı.