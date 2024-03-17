Perez-Sala: “Hem Sainz hem de Alonso Red Bull'a geçebilir”

Luis Perez-Sala, Minardi ile 26 Formula 1 yarışına katıldı ve hatta puanların sadece ilk altı sürücüye verildiği 1989 Britanya Grand Prix'sini altıncı sırada tamamladı.

23 yıl sonra İspanyol takımı HRT'nin başına geçti ve şimdi motor sporlarında çalışmaya devam ediyor.

Formula 1 dünyasındaki olayları yakından takip eden Sala, AS gazetesine verdiği bir röportajda bu yıl hakkında konuştu.

Perez-Sala, “Max Verstappen ilk birkaç yarışı domine etmiş olsa da, umarım bu durum tüm sezon boyunca devam etmez.”

“Bahreyn'deki sıralama sonuçlarını gördükten sonra, en iyi takımların aynı seviyede olacağını düşünmüştüm... Fakat Max harika bir sürücü, hata yapmıyor ve çok hızlı bir aracı var.”

“Elbette avantaj onun tarafında fakat sezonun 2023’teki kadar monoton geçmemesini umuyorum. Bence yakın bir mücadele göreceğiz çünkü Ferrari ve Mercedes ileriye doğru önemli bir adım attı ve McLaren çok geride değil.”

“Verstappen şu anda formunun zirvesinde ama işler kötüye gittiğinde nasıl tepki vereceğini görmek lazım. Henüz öyle bir şey olmadı ama işler ters gittiğinde, herhangi bir zayıflığı olup olmadığını anlayacağız.”

Max Verstappen, Red Bull Racing, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Lando Norris, McLaren F1 Team, Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

“Bazıları onu Ayrton Senna'ya, bazıları Alain Prost'a benzetiyor ama ben daha çok Michael Schumacher'e benzetiyorum. Max hızlı bir sürücü, hırslı bir sürücü ve neredeyse hiç hata yapmıyor, bu yüzden onu Schumacher ile karşılaştırmaya daha meyilliyim.”

“Red Bull’da Christian Horner davası elbette yardımcı olmuşlar. İç çatışmalar takımın normal çalışmasını etkiliyor. Güç mücadeleleri uyum ve ahengi engelliyor, dolayısıyla herkes için kötü."

Ferrari'nin Carlos Sainz ile ortaklığına devam etmeme ve Lewis Hamilton ile sözleşme imzalama kararı Perez-Sala'nın hoşuna gitmedi.

Vatandaşı için üzülüyor ama Sainz'ın başka bir güçlü takımla anlaşabileceğine inanıyor: "Böyle bir kararı anlamak benim için zor çünkü bu karar sezon başlamadan önce alındı. Şu anda takımınız için yarışan sürücüler üzerinde çok kötü etkisi var. Elbette hepsi profesyonel ama harika bir durum değil.”

“Bence sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan pilotlar arasında Sainz, şampiyonluğu kazanmak isteyen her takım için en iyi seçenek. Carlos sadece Mercedes'e değil Red Bull'a da çok yakışır. Mükemmel bir pilot ve Max ile eşit şartlarda rekabet edebilir. Carlos'un kendisi de böyle bir meydan okumayı kabul etmekle ilgilenecektir.”

“Elbette Fernando Alonso da büyük takımların ilgisini çekiyor çünkü herkes onun ne kadar güçlü bir pilot olduğunu biliyor. Red Bull Racing'e de gidebilir, ancak pilot pazarındaki hareket Ağustos sonuna kadar devam edecek”