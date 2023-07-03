Perez: "Sainz'ın 'beni korkutuyor' diyerek neden bahsettiğini bilmiyorum"
Podyuma dönen Sergio Perez, Carlos Sainz'ın ilginç radyo mesajının sebebini bilmediğini söylüyor.
Avusturya'da kendisi için sezonun en iyi hafta sonlarından birini geçiren Sainz için podyum mümkün gibiydi -ta ki 15. sıradan başlayan Perez agresif bir stratejiyle kendisini yakalayana dek
Perez'e geçilmemek için çok çabalayan, geçildikten sonra da yerini geri almaya çalışan Sainz, mücadele esnasında radyodan "Perez tarafından pist dışına itildiğini ve kendisini korkuttuğunu" söyledi.
Sonuç itibariyle Perez önde kalan taraf oldu ve podyuma çıktı, Sainz ise yarıştan sonra ekstra bir pist limiti cezasıyla altıncılığa geriledi.
Yarışın ardından Sainz'ın mesajıyla ilgili konuşan Perez, "Carlos'un dediklerini duydum, ancak henüz kendisiyle konuşmadım, dolayısıyla ne demek istediğini bilmiyorum."
"Diğer pilotun bizzat yüzünü görmüyoruz, dolayısıyla gerçekten ne demek istediğini bilmiyorum!" dedi.
Sainz'a karşı ekstra agresif olmak isteyip istemediği sorulduğunda Perez, "Pek sayılmaz, bence sadece düzgün bir mücadeleyi geride bıraktık."
"[Ferrari'ler] 3. virajın çıkışında özellikle güçlüydü. Bir keresinde biraz daha uzun sürdü, 4. viraja içeriden giriyordum ve aniden iç çizgideki bir Haas'ı gördüm, bu yüzden geri çekilmek zorunda kaldım."
"Muhtemelen istediğimden daha uzun sürdü, ancak geçişi tamamlamayı başardım." dedi.
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