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Formula 1 Mexico City GP
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Perez: “Sadece yarışı kazanmaya odaklanmıştım”

Red Bull pilotu Sergio Perez, Meksika Grand Prix’sinin startının ardından ilk virajda yaptığı kaza sonrası açıklamalarda bulundu. Meksikalı pilot, kazaya sebep olan hamleyi yaparken kafasındaki tek şeyin kendi evinde yarış kazanmak olduğunu söyledi.

Editör Fırat Kocaman
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Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, make contact at the start causing the Mexican to crash out

Meksikalı pilot Sergio Perez, yarışa beşinci sıradan inanılmaz bir start aldı. Uzun düzlükte öndeki rakiplerinin hava koridorunda yüksek bir sürate ulaşan pilot, pole pozisyonundan başlayan Charles Leclerc ve takım arkadaşı Max Verstappen ile birlikte yan yana geldi.

İlk viraja geldiğimizde virajın en dış kısmında kalan Perez, viraja biraz erken kapandı ve ortada sıkışan Leclerc ile temas yaşadı.

Leclerc ufak bir ön kanat hasarıyla yarışa devam etti, yerel kahraman Perez ise aracının sidepod ve süspansiyon bölümüne aldığı büyük hasar sonrası yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

İspanyol yayın kuruluşu DAZN’e konuşan Perez, şunları söyledi: “Şüphesiz çok üzgünüm çünkü bu yarış benim için büyük bir fırsattı.”

“Çok iyi bir start aldım ve sadece yarışı kazanmaya odaklanmıştım. Podyumdaki diğer basamaklarda yer almak istemedim. Geçtiğimiz iki yılda en alt basamakta yer almıştım zaten.”

“Startta fırsatı yakaladım ve değerlendirdim. Geriye dönüp baktığımda risk aldığımı görüyorum ancak eğer başarabilseydim, ilk virajı lider olarak dönecektim.”

Perez, Ferrari’yi geçip ilk virajda dışarıda kalmayı planladığını ve Leclerc’in virajın iç tarafında olmasını beklemediğini söyledi.

Yarış sonrası oldukça üzgün olduğu görüntülenen Meksikalı pilot, şöyle devam etti: “Charles, arada kaldığı için bu kadar geç fren yapmasını beklemiyordum.”

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, the rest of the field at the start

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, the rest of the field at the start

“Charles’ın virajın en iç tarafındaki Max’e kıyasla çok daha az bir boşluğu vardı ve virajın dışında ben olduğum için en geç fren yapabilecek pilot bendim.”

Perez’in yarışa erkenden veda etmesi tüm Meksikalı taraftarları üzdü. 

Kendisini destekleyen taraftarlara seslenen Perez, sözlerini şöyle bitirdi: “Yarışa erken veda etmemin taraftarlar için çok üzücü bir durum olduğunun farkındayım. Ancak eve giderken içim rahat olacak çünkü elimden geleni yaptım.”

“Kazanma şansım olduğunu bilerek bugün yarışı podyumda bitirmiş olsaydım belki de…”

“Tüm taraftarlar için üzücü olduğunun farkındayım. Ancak ne olursa olsun onlara yarış zaferini armağan etmek istiyordum.”

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